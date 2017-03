Ăn dày, cán bộ bảo kê bị “nhà không phép” tố

Tất cả cán bộ địa chính, đô thị đều nằm trong tầm ngắm . PV: Từ sau đợt cao điểm xử lý nhà không phép trên địa bàn huyện Bình Chánh, tình hình vi phạm hiện nay như thế nào, thưa ông? + Ông Đoàn Nhật, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh: Đến thời điểm này tình trạng xây nhà không phép có giảm hơn trước đây do cả hệ thống chính trị huyện và các xã như Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng… cùng vào cuộc quyết liệt. Tuy nhiên, Bình Chánh vẫn là điểm nóng về xây nhà không phép, trong đó đáng lo ngại là tình trạng tái diễn các vi phạm đã được xử lý. Để chấn chỉnh, UBND huyện đang chỉ đạo triển khai quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cùng với việc triển khai Nghị định 121/2013 về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Huyện sẽ tập trung rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, đồng thời phối hợp với các xã quyết liệt ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu. . Ông bình luận gì về việc hai cán bộ bị bắt do bảo kê xây dựng không phép? + Về một số cán bộ tiếp tay, bao che cho việc xây dựng không phép, huyện Bình Chánh đã nhận thấy và có đánh giá cụ thể. Huyện đã lập đoàn thanh tra các địa bàn nóng (như Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng) cũng như chỉ đạo công an huyện tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định. Hai cán bộ vừa bị bắt cũng là kết quả của công tác thanh, kiểm tra mà huyện triển khai trong thời gian qua. . Có nghĩa là hai cán bộ này đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng? + Tất cả cán bộ địa chính, đội quản lý trật tự đô thị đều nằm trong tầm ngắm. Nếu xảy ra sai phạm thì quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không bao che, dung túng. . Xin cảm ơn ông. VIỆT HOA thực hiện TP sẽ yêu cầu huyện Bình Chánh báo cáo vụ việc. Huyện phải xử lý kiên quyết tình trạng xây không phép và tái dựng nhà đã bị tháo dỡ trên địa bàn. Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại chiều 12-2 Huyện rất kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng không phép trên địa bàn và các đầu nậu, cán bộ bao che… Những thông tin phản ánh, tố cáo của người dân dù nặc danh cũng được huyện quan tâm xử lý. Huyện đã thành lập đoàn hậu kiểm công tác cưỡng chế, tháo dỡ nhà không phép trên cơ sở báo cáo của các xã. Ông HUỲNH PHẠM VĂN HỒNG, Chánh Văn phòng UBND

