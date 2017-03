Nhầm do… khâu soạn thảo!

- Hát tầm bậy vậy anh Tư?

- Đang bực nè cô Sáu. Tui có thằng nhỏ chăm chỉ suốt năm năm đại học, đến khi tốt nghiệp thì nhận được thành quả là cái bằng có dấu hiệu tẩy xóa. Thằng nhỏ hoang mang quá cầm lên trường hỏi thì được thông báo rằng là “lỗi kỹ thuật trong in ấn”. Vậy chớ cái người đặt bút ký lên mảnh bằng đó con mắt để đâu mà không phát hiện lỗi kỹ thuật? Tức quá đi mà!

- Xời ơi, có vậy mà cũng tức. Mấy vụ gần đây mới động trời nè. Công an một huyện ra công văn nói tỉnh bên cạnh trong sáu tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng gan, thận, tim, mắt…, nạn nhân hầu hết là trẻ em và phụ nữ. Báo chí, mạng mẽo đăng từa lưa, ai cũng sợ. Cái rồi tỉnh bên kia phản ứng. Cái rồi cũng chính ông công an huyện đó bảo rằng do khâu soạn thảo nhầm lẫn, rằng sẽ rút kinh nghiệm. Ở thành phố mình nè, cũng có vụ xém khởi tố vụ mua bán, sửa chữa điện thoại cùi bắp, nhá cho người ta quyết định khởi tố một tội danh ất ơ, rồi bể chuyện thì nói “in nhầm”.

- Vậy sao? Soạn nhầm, in nhầm, vậy hổng lẽ lúc ký, nhắm mắt ký đại? Hóa ra câu nhạc chế của tui cũng có lý quá hả cô Sáu, hề hề…