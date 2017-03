Phải đội mũ bảo hiểm 24/24 giờ

- Góc nhìn gì, nói nghe coi.

- Tui liên tưởng đến cái tinh thần thượng võ của “một bộ phận không nhỏ” dân ta đó mà…

- Thượng võ cái con khỉ! Dùng bạo lực để tranh cướp cái hoa tre nhằm giành “lộc may mắn” đầu năm mà ông bảo là thượng võ. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì có. Cái đó nó phản ánh lối hành xử chụp giựt đầu đường xó chợ rất mông muội, dân mạng gọi là văn hóa lùn đó.

- He he, gì mà nặng nề dữ vậy! Thế ông nghĩ gì về con số hơn 6.200 trường hợp phải nhập viện do đánh nhau trong dịp tết?

- Tui nghĩ về cái tinh thần thượng… tôn cơ bắp của ông đó. Người mình bi giờ đụng chuyện gì cũng oánh nhau được. Tết nhứt rượu vào lời ra, nói qua nói lại: oánh nhau; ra đường va quẹt xe: “múc” nhau; vào quán lỡ đưa mắt nhìn một ai đó: ăn đòn… Nói chung, người ta sẵn sàng giải quyết mọi chuyện bằng cơ bắp, bất chấp hậu quả sau đó thế nào. Hành xử cứ như những loài thú hoang vậy.

- Vậy theo ông, nguyên nhân do đâu?

- Nhiều nhà nghiên cứu bảo tại đứt gãy các giá trị văn hóa gì đó tui không rành lắm. Thế ông thì sao?

- Thì tui cũng bí rị như ông. Nhưng về giải pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu hậu quả do bạo lực đánh đấm, đâm chém gây ra thì tui có một sáng kiến.

- Sáng kiến gì?

- Đội mũ bảo hiểm 24/24 giờ, để phòng khi bị oánh thì tránh bớt nguy cơ chấn thương sọ não, như khi chạy xe máy ngoài đường vậy.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU