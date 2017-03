Thiệt là tế nhị quá đi!

- Sự kiện con trai ông đại tá - giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đánh lộn với một cô gái đi đường do cô này chạy không kịp (còn chàng trai đi cùng cô may mắn chạy thoát thân) thiệt là đến hồi gay cấn.

- Đánh lộn thì đánh lại chớ có gì mà gay cấn! - Thật ra thì không chỉ đánh lộn với cô gái mà người này còn “đánh qua đánh lại” với ông Thạch Sến, người vào can ngăn khiến ông Thạch Sến phải nhập viện, còn những người dân gần đó thì không dám vào can ngăn vì sợ. - Thế dân có báo công an đến can thiệp không? - Có chớ. Nhưng một người dân chứng kiến cho biết khi công an phường 5, TP Cà Mau đến, con trai ông đại tá nói: “Mấy thằng mày có muốn nghỉ việc không?”... - Vậy cuối cùng có ai muốn… nghỉ việc không? - Không rõ, chỉ biết là sau đó cảnh sát 113 có đến nhưng cũng chỉ nhìn phát rồi bỏ về trong hòa bình. - Rồi ông giám đốc công an nói sao về việc này? - Thì ổng bảo con trai ổng có va quẹt xe, dẫn đến đánh qua đánh lại và đã giao cho công an địa phương xử lý. - Thế thì khó cho công an cấp dưới rồi! - Khó sao? Cứ theo pháp luật mà làm chớ có gì mà khó! - Ông thử hình dung nếu sếp ông giao cho ông xử lý vụ việc liên quan đến con sếp thì ông biết khó chỗ nào liền hà! - Đúng là tế nhị thiệt! NGƯỜI SÀNH ĐIỆU