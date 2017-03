Đã đủ chứng cứ để khởi kiện tàu Trung Quốc

Mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết TP Đà Nẵng đã quyết định giữ lại tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa chiều 26-5 để làm bằng chứng tố cáo hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc. “Hiện TP đã ghi hình lại con tàu này và đưa vào trưng bày tại bảo tàng. Không chỉ trưng bày về hình ảnh mà TP còn công chiếu cả đoạn video về việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 cho du khách trong và ngoài nước xem” - ông Thọ cho hay.

Bí thư TP Đà Nẵng: “Đó là hành vi ngang ngược...!”

Bày tỏ quan điểm trước sự vụ này, ông Thọ nói việc tàu Trung Quốc ngang ngược đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa là hành động không thể chấp nhận được. Vì thế việc ngư dân kiện tàu Trung Quốc để đòi lại công lý là chính đáng. “Nhưng muốn kiện thì phải nắm chắc chứng cứ, thông tin và mọi việc cần phải làm hết sức chặt chẽ, khoa học” - ông Trần Thọ cho biết.

Theo ông Thọ, lịch sử đã chứng minh Hoàng Sa là của Việt Nam. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ pháp lý, lịch sử để khẳng định điều này và các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế, các chính khách đều ủng hộ tính chính nghĩa của Việt Nam. Điều này là không thể chối cãi. “Nhưng vấn đề hiện nay là kiện ở thời điểm nào cho hợp lý thì đang cần phải tính toán” - ông Thọ nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc kiện tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), ông Trần Văn Lĩnh, Quyền Chủ tịch Hội Nghề cá TP Đà Nẵng, cũng cho hay: “Các chứng cứ khởi kiện tàu Trung Quốc đã được chúng tôi thu thập đầy đủ. Hiện chúng tôi đang tiếp tục củng cố hồ sơ và nhờ các cơ quan chức năng của chúng ta yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc truy tìm tàu cá đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 chiều 26-5 trên vùng biển Hoàng Sa”. Theo ông Lĩnh, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định tương trợ tư pháp nên họ phải có trách nhiệm tìm hiểu và cung cấp thông tin về tàu cá này. Còn họ có làm hay không thì lại là một việc khác. “Chúng ta đang làm đúng quy trình tố tụng dân sự theo quy định của luật pháp Việt Nam” - ông Lĩnh cho hay.

Ngư dân đang trục vớt tàu cá Đna 90152 bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa chiều 26-5. Ảnh: LÊ PHI





Tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Chí, thuộc Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa. Ảnh: LUẬN NGỮ

Kiện để chặn sự bạo ngược

Liên quan đến việc hàng loạt ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang xúc tiến việc khởi kiện tàu Trung Quốc, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết phía nghiệp đoàn đã thu thập đầy đủ tất cả nhân chứng, vật chứng liên quan đến các tàu cá và ngư dân bị phía Trung Quốc tấn công khi hoạt động khai thác hải sản hợp pháp trên ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. “Từ đầu năm đến nay đã có chín tàu cá của ngư dân địa phương bị phía Trung Quốc tấn công gây thiệt hại nặng về người và tài sản” - ông Hùng thông tin. Theo ông Hùng, quan điểm của Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu là phải kiện Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi trên ngư trường Hoàng Sa và yêu cầu Trung Quốc không được tiếp tục có những hành vi gây hấn, đánh đập, cướp phá tài sản ngư dân” - ông Hùng nói. Theo ông Hùng, ngư trường Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân Bình Châu nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung nên Trung Quốc không được tiếp tục cản trở hoạt động đánh bắt bình thường.

Cũng về vụ việc này, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết phía nghiệp đoàn cũng đã hoàn thành việc xác minh, thu thập chứng cứ, tổng hợp thành hồ sơ đầy đủ đối với chín tàu cá của ngư dân trong nghiệp đoàn bị Trung Quốc tấn công, cướp phá kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động phi pháp trên vùng biển của Việt Nam. “Còn tính riêng hai nghiệp đoàn An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn có 11 tàu cá bị Trung Quốc tấn công. Tất cả trường hợp này chúng tôi đều đã có đầy đủ hồ sơ và sẽ tổng hợp để cùng với các nghiệp đoàn nghề cá khác khởi kiện Trung Quốc” - ông Chinh cho hay.

LÊ PHI - LUẬN NGỮ