Đi xe máy không chính chủ chưa hẳn bị phạt

Phạt người vừa lái ô tô vừa xài di động từ đầu năm 2017 Nghị định 46/2016 có hiệu lực từ ngày 1-8-2016. Tuy nhiên, theo Điều 80 của nghị định này, hành vi mua xe máy mà không sang tên sẽ bị phạt từ đầu năm 2017. Cũng từ ngày 1-1-2017, CSGT sẽ bắt đầu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông mới như: - Phạt từ 600.000 đến 800.000 khi điều khiển ô tô mà dùng tay sử dụng di động (điểm l khoản 3 Điều 5). - Phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng khi chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có dây an toàn) khi xe đang chạy (điểm l khoản 1 Điều 5). - Phạt người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có dây an toàn) khi xe đang chạy từ 100.000 đến 200.000 đồng (điểm k khoản 1 Điều 5). - Phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh taxi chở khách không có hộp đèn “TAXI” hoặc có nhưng không có tác dụng, không gắn cố định trên nóc xe; không có thiết bị in hóa đơn kết nối với hóa đơn (điểm d khoản 3 Điều 28). G.NGHĨA