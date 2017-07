'Không có việc kỷ luật trung úy CSGT ở Cần Thơ'

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công An TP Cần Thơ khẳng định như trên vào sáng nay 19-7.

Trong những ngày qua, dư luận và cộng đồng mạng lan truyền thông tin việc Trung úy Nguyễn Văn Thành - Đội CSGT Công an quận Bình Thủy đang bị xem xét kỷ luật.

Vấn đề này, sáng 19-7, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ qua điện thoại với Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ để làm rõ hơn thông tin trên.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh khẳng định không có việc này. “Hoàn toàn không có chuyện Công an TP Cần Thơ đang xem xét kiểm điểm để xử lý kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành" - Đại tá Hạnh nói.

Về việc xử lý các vi phạm liên quan, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: "Vụ việc liên quan đến xe ô tô 64A-017.78, hiện công an đang tiến hành xử lý theo quy trình và quy định nên chưa có báo cáo”.



Trung úy Nguyễn Văn Thành (mặc áo đỏ) đang trả lời báo chí về việc xử lý vi phạm đối với chiếc xe chở trung tướng Võ Văn Liêm. Ảnh: TÍN HUY

Trong khi đó, trưa cùng ngày, Đại tá Trần Minh Thành - Trưởng Công an quận Bình Thuỷ cũng cho biết không nhận được thông tin nào chỉ đạo xử lý kỷ luật Trung uý Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, có nhiều thông tin từ dư luận và cộng đồng mạng lan truyền việc có cơ quan đề nghị Công an TP Cần Thơ xử lý kỷ luật đối với Trung uý Nguyễn Văn Thành vì đã có cử xử thiếu tế nhị, để lan truyền hình ảnh cự cãi...

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 14-7, tổ công tác của Đội CSGT Công an quận Bình Thủy với sáu thành viên thực hiện tuần tra kiểm soát theo kế hoạch. Đến trưa, tổ công tác phát hiện ô tô 64A-027.78 chạy quá tốc độ quy định (81/70 km/giờ) trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tiếp tục cho xe chạy tiếp.

Trung úy Nguyễn Văn Thành dùng mô tô đặc chủng đuổi theo, dừng được chiếc ô tô vi phạm yêu cầu tấp vào lề, nhưng tài xế không xuống xe để xuất trình giấy tờ theo yêu cầu. Trong khi đó, một người đàn ông ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế (được xác định là Trung tướng Võ Văn Liêm) đã bấm kính cửa xe xuống bày tỏ thái độ không đồng ý việc kiểm tra và cự cãi lớn tiếng với Trung uý này.

Sau đó, Trung tướng Võ Văn Liêm khi trả lời báo chí đã giải thích sở dĩ có thái độ nóng nảy, to tiếng cự cãi với CSGT do thái độ của CSGT quá mức không thể chịu được và do có việc cấp bách của gia đình, đồng thời ông đã đề nghị có việc gấp nên phải đi và sẵn sàng để lại giấy tờ để nếu chứng minh có sai phạm cứ phạt nguội…