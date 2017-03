Không thể nhân nhượng Trung Quốc mãi được!

Ngày 13-6, hàng loạt ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc (TQ) tấn công, gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản khi đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam (VN) cho biết họ sẽ khởi kiện TQ để đòi lại công lý và quyền lợi chính đáng của mình. Nhiều bà con ngư dân cho rằng không thể ngồi yên để phía TQ tiếp tục có những hành vi ngang ngược như thế trên vùng biển của mình nữa.

Tin rằng công lý sẽ đứng về phía ngư dân

Trước thông tin này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 13-6, ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề cá VN, cho biết trước mắt việc hướng dẫn ngư dân chuẩn bị thủ tục pháp lý khởi kiện TQ sẽ do Hội Nghề cá địa phương chủ trì, vì tỉnh hội nắm cụ thể sự việc và sát sao với ngư dân hơn. Trong trường hợp có gì vướng mắc, tỉnh hội báo cáo lên hội để có những giải pháp hỗ trợ ngư dân một cách đầy đủ và sớm nhất.

Ông Mưu cũng cho rằng lâu nay các hội và cơ quan chức năng mới chỉ gửi công văn phản đối TQ và yêu cầu bồi thường khi các tàu cá ngư dân VN bị tàu TQ cướp bóc tài sản, đánh đập ngư dân, phá hoại ngư cụ, tàu thuyền,…Tuy nhiên, phía TQ vẫn ngang nhiên không thực thi và còn có thêm nhiều hành động tái diễn. “Lần này, chúng ta phải có những hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa chứ không thể nhân nhượng mãi được. Đó là phải đưa vụ kiện ra tòa trong nước cũng như quốc tế. Vụ kiện có thể kéo dài nhưng tôi tin rằng ngư dân của VN sẽ thắng bởi chúng ta có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, hình ảnh rõ ràng”, ông Mưu nói.

Chủ tàu QNg 90205 TS bị tàu TQ tấn công gây thiệt hại nặng về kinh tế và làm hai ngư dân bị thương ngày 16-5 muốn khởi kiện để đòi lại công lý cho mình. Ảnh: LUẬN NGỮ

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, cho biết: Từ khi TQ hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển VN thì ở huyện Lý Sơn đã có 11 trường hợp tàu cá ngư dân bị TQ tấn công gây thiệt hại nặng. “Đại đa số ngư dân trong nghiệp đoàn đều lên án hành vi sai trái của TQ và ngư dân nào cũng muốn kiện TQ, yêu cầu TQ chấm dứt các hành động gây hấn, hiếp đáp ngư dân” - ông Chinh cho hay.

Theo ông Chinh, việc kiện TQ đang được xúc tiến, nghiệp đoàn đang thu thập lại một cách kỹ càng toàn bộ các chứng cứ có liên quan đến việc TQ tấn công tàu cá ngư dân địa phương và sẽ kiện TQ ra tòa án quốc tế. “Mình phải kiện vì đó là lẽ phải của mình. Thử hỏi Hoàng Sa là “vườn nhà” của mình, là “ao cá” của mình, là ngư trường truyền thống bao đời nay của ngư dân nhưng tự dưng TQ vào gây gấn, lấn chiếm trắng trợn như vậy thì ai có thể chấp nhận được. Chúng tôi phải và tin rằng công lý sẽ đứng về phía chung tôi” - ông Chinh nói.

Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi, cũng cho rằng: “Khi ngư dân kiện TQ thì Hội Nghề cá Quảng Ngãi sẵn sàng đứng ra tư vấn và hỗ trợ ngư dân về mọi thủ tục cần thiết khi ngư dân yêu cầu”.

“Chúng tôi phải kiện tàu TQ”

Khi nói về việc này, bà con ngư dân Quảng Ngãi ai cũng phẫn nộ và bày tỏ sự đồng lòng sẽ kiện tàu TQ ra tòa. Nhớ lại cảnh bị tàu TQ tấn công, đập phá, cướp bóc gây thiệt hại rất nặng khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa đêm 7-5, ngư dân Nguyễn Lộc, chủ tàu cá QNg-96416TS (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn), bức xúc nói: “Tàu của tôi bị TQ tấn công giờ sửa chữa phải tốn đến hơn 400 triệu đồng. Tôi rất căm phẫn trước hành vi ngang ngược đó của TQ”. Ông Lộc cho hay ông và nhiều bà con đang rất muốn khởi kiện TQ để buộc TQ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và bồi thường thiệt hại do phía TQ gây ra cho ngư dân VN. “Bà con chúng tôi đã đưa nguyện vọng này lên Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải và rất mong được hướng dẫn về mặt thủ tục pháp lý để tiến hành khởi kiện tàu TQ ra tòa” - ngư dân Lộc nói.

Cùng tâm trạng như ngư dân Lộc, ngư dân Nguyễn Văn Quang, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng uất ức, phẫn nộ trước hành vi ngang ngược của TQ khi tấn công tàu cá của anh ngày 16-5 khi đang đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của VN. Anh kể: Lúc đó tàu TQ tấn công tàu chúng tôi. Họ lên tàu cướp hải sản, chặt phá các hệ thống thông tin liên lạc trên tàu, đập bể cửa kính cabin, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng. Đáng lên án hơn là phía TQ hung hăng đánh đập dã man hai ngư dân Nguyễn Tấn Hải (sinh năm 1990) là thuyền trưởng tàu QNg-90205TS và ngư dân Nguyễn Hiền Lê Anh (sinh năm 1994) đi trên tàu. Cả hai ngư dân này phải đưa vào bờ cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. “Tôi không chấp nhận cách hành xử vô nhân đạo đó của TQ. Anh em trên tàu tôi ra Hoàng Sa đánh bắt là hợp pháp nhưng TQ lại vô cớ tấn công gây thiệt hại về tài sản, đe dọa tính mạng anh em trên tàu chúng tôi là hành vi sai trái. Chúng tôi phải kiện TQ” - anh Quang mạnh mẽ nói.

LUẬN NGỮ - TRÀ PHƯƠNG