Bầu cử ở Đại hội XI: Dân chủ và cởi mở

Số dư vượt xa so với dự kiến 16 giờ 30 ngày 17-1, tại hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, 1.377 đại biểu dự Đại hội XI tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015). Phiếu màu hồng để bầu ủy viên trung ương chính thức, màu xanh nhạt để bầu ủy viên trung ương dự khuyết. Các đại biểu sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới từ danh sách bầu cử chính thức được đại hội chốt lại trong phiên họp toàn thể buổi sáng. Theo đó, có 218 ứng viên cho 175 ghế ủy viên chính thức của Trung ương khóa XI (số dư 24,57%); 61 ứng viên cho 25 ghế dự khuyết (số dư 144%). Các số dư này đều vượt xa so với số dư dự kiến là 15%. Phiên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã kết thúc lúc 17 giờ 30 ngày 17-1. Chiều tối cùng ngày, công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành. Kết quả sẽ được công bố vào hôm nay (18-1). Đại hội X - Đại hội XI: Nhiều hơn và ít hơn Đại biểu Phùng Đình Thiệu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho biết danh sách ứng cử do Trung ương khóa X giới thiệu là 186 cho trung ương chính thức và 28 cho trung ương dự khuyết. Sau quá trình thảo luận nhân sự tại các đoàn, đến sáng 17-1, số đề cử ngoài danh sách là 89 - cho vị trí ủy viên trung ương chính thức và 63 - cho vị trí dự khuyết. Không có trường hợp nào tự ứng cử trong đại hội, trừ trường hợp ông Nguyễn Xuân Kiên tự ứng cử trước ngày Đại hội XI khai mạc. Tuy nhiên, sau khi rà soát các trường hợp xin rút, đến giữa buổi sáng, số đề cử bổ sung còn 32 (chính thức) và 33 (dự khuyết). Tổng hợp cả số Trung ương giới thiệu và số đề cử bổ sung, số ứng viên nhiều hơn số ghế được bầu là 43 người, tương đương 24,57% (chính thức) và 36 người, tương đương 144% (dự khuyết). Đại hội X, số ứng viên cho vị trí ủy viên trung ương chính thức là 207 (gồm 174 do Trung ương khóa IX giới thiệu, 31 được đề cử, hai ứng cử bổ sung), so với 160 được bầu, dư 29,37%; ứng viên dự khuyết là 46 (gồm 16 được đề cử bổ sung, không ai tự ứng cử), so với 25 được bầu, dư 84%.