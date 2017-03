'Việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh không đơn giản là dằn mặt'

Ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập báo Lao Động cho biết ngay sau khi biết tin, anh em báo Lao Động đã cùng anh Hoàng tới Công an quận Hoàng Mai trình báo.



Ông Trần Duy Phương, Tổng Biên tập báo Lao Động trong buổi gặp mặt báo chí chiều 25-3. Ảnh: Phi Hùng

Kết quả khám nghiệm hiện trường sự việc, cơ quan công an xác định có ba vật mà các đối tượng lạ mặt dùng đánh nhà báo Đỗ Doãn Hoàng gồm: gạch, gậy, khúc mía to.

"Ngón tay trỏ anh Hoàng bị dập nát là do khi các đối tượng tìm cách giật mũ bảo hiểm, Hoàng đã dùng tay cố giữ thì bị gậy vụt trúng" - ông Phương cho hay và khẳng định vụ việc này "không đơn thuần là các đối tượng đánh nhà báo Hoàng để dằn mặt, mà tính chất manh động rất cao, nếu như không muốn nói là cố tình giết người".

Ông Phương cũng thông tin nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đang công tác trong nhóm phóng viên điều tra. Ở thời điểm anh Hoàng bị các đối tượng lạ mặt hành hung, anh đang có đến ba đề tài điều tra.

"Chúng tôi không thể trả lời là có thể do vụ nào anh Hoàng bị đánh vì như thế là quá suy diễn” - ông Phương nói.

Theo ông Phương, báo Lao Động quy định đối với những đề tài điều tra, trong quá trình thực hiện bắt buộc phải có hai người nếu như dấn thân vào vụ việc. “Có nhiều nghi vấn về lý do chính của vụ việc nhưng đến nay chúng tôi chưa đưa ra. Thời điểm này chúng tôi chỉ tập trung bảo vệ anh Hoàng trước, vì kẻ thủ ác có thể tấn công anh bất cứ lúc nào, bởi trước đó những kẻ hành hung anh Hoàng đã theo dõi anh từ nhà, điều đó thực sự là nguy hiểm” - ông Phương bày tỏ.

Sau khi xảy ra sự việc, báo Lao Động đã có công văn hỏa tốc về vụ việc gửi giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị điều tra và sớm tìm ra thủ phạm gây ra sự việc nghiêm trọng nói trên. Ngoài ra lãnh đạo báo Lao Động cũng đã làm việc với công an phường để đề nghị tăng cường lực lượng bảo vệ khu vực nhà riêng của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, đảm bảo sự an toàn không chỉ cho anh Hoàng mà còn cho cả gia đình của anh, bởi các đối tượng rất manh động.

Trước đó, vào khoảng gần 8 giờ sáng 23-3, khi đi thực hiện nhiệm vụ cơ quan giao đến khu vực phía sau chung cư Kim Lũ (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã bị ba người đàn ông hành hung khiến anh bị trọng thương.

Liên quan đến vụ việc này, trong ngày 25-3, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) Lưu Đình Phúc cũng đã ký văn bản đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định.