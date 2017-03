Vietnam Airlines xác nhận tiếp viên bị bắt tại Nhật vì nghi mua hàng ăn cắp

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Theo đại diện Vietnam Airlines, sau khi báo Sankei Shimbun của Nhật Bản ngày 27/2 vừa qua đưa tin, một thành viên phi hành đoàn của Vietnam Airlines bị tình nghi mua lại mỹ phẩm từ một nhóm trộm cắp tại Nhật Bản và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật, Tổng công ty đã chỉ đạo Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản chủ động liên hệ với cơ quan cảnh sát Tokyo (cơ quan chức năng thụ lý vụ việc) để làm rõ các thông tin trên.



Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật và Bộ Công An để phối hợp điều tra theo quy định nhưng chưa được chính thức cung cấp đầy đủ như báo chí đã nêu.



Ngày 24/3, sau khi nhận được thông báo về việc nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1988) bị tạm giữ để phục vụ điều tra, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã ngay lập tức liên hệ để nắm bắt thông tin và bày tỏ thái độ hợp tác làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên, hãng cũng không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía cơ quan điều tra.



Ngay sau đó, sáng nay (26/3), đại diện Vietnam Airlines đã có buổi làm việc với cơ quan cảnh sát Tokyo tại trụ sở văn phòng Vietnam Airlines để cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết hỗ trợ việc điều tra.



Cùng trong chiều nay, một Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cũng đã có buổi làm việc với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) Bộ Công An Việt Nam để tiếp tục phối hợp trong công tác điều tra.



“Hãng sẽ khẩn trương tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra, không bao che, tránh né, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực,” đại diện Vietnam Airlines khẳng định.



Cũng theo vị đại diện này, quan điểm chỉ đạo của Vietnam Airlines là cương quyết làm rõ và xử lý nghiêm đối với bất kỳ cá nhân nào là tiếp viên hay cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ để mang hành lý sai quy định.



“Vietnam Airlines cũng đã kiểm tra và chấn chỉnh lại quy định, tiêu chuẩn liên quan để ngăn chặn việc mang hàng hóa sai quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,” đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Theo VIỆT HÙNG (VIETNAM+)