Vụ tòa, viện làm tiền bị can: Thư ký tòa thừa nhận lấy 10 triệu đồng

Liên quan vụ tòa, viện ngăn bị can mời luật sư, o ép làm tiền bị cáo Nguyễn Bá Quý, ngày 18-9, ông Lê Đức Thịnh, Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa (ảnh), cho biết: Trong giải trình với Tòa án tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Ngọc Hiệp - Chánh án TAND huyện Triệu Sơn; Thẩm phán Lê Thị Thu; thư ký tòa án Lê Sỹ Thuần thừa nhận tiếng nói trong các file ghi âm là của họ. Riêng thư ký Thuần thừa nhận có lấy 10 triệu đồng của bị cáo Nguyễn Bá Quý.

Nhận tiền rồi xin trả lại





Theo ông Lê Đức Thịnh, vào ngày 3-9, TAND tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của ông Quý và văn bản báo cáo của luật sư Lê Quốc Hiền (Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa). Kèm theo đó là USB ghi lại các cuộc nói chuyện với những người bị ông Quý tố cáo. Ngay sau khi nhận đơn, tòa án tỉnh đã mời ba người lên làm việc, yêu cầu làm giải trình. Đến ngày 6-9, ba người này đã có bản giải trình. Tuy nhiên, bản giải trình của họ chưa đạt nên tòa án tỉnh đã trực tiếp về huyện Triệu Sơn làm việc và yêu cầu họ giải trình bổ sung.

Dù không đồng ý cung cấp chi tiết lời giải trình của những người bị ông Quý tố cáo nhưng phó chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa tiết lộ: Trong quá trình làm việc, thư ký Thuần thừa nhận là có nhận 10 triệu đồng của ông Quý. Sau khi nhận tiền, ông Thuần có nhờ cô N. (là người nhà ông Quý) gọi ông Quý lên để trả lại tiền nhưng ông Quý không đến.

“Trong giải trình của mình, ông Thuần cho biết là chiều 18-8, ông Thuần có báo việc nhận 10 triệu đồng với ông Hiệp (Chánh án TAND huyện Triệu Sơn) và ông Hiệp yêu cầu trả lại tiền cho ông Quý nhưng không được. Sáng hôm sau (19-8), ông Thuần sang công an huyện trình bày sự việc và giao nộp tiền cho công an. Tuy nhiên, cán bộ công an không nhận vì cho rằng không rõ nguồn gốc. Chúng tôi có sang làm việc và người công an đó có xác nhận sự việc này… Về số tiền 10 triệu đồng, ngày 17-9 chúng tôi đã yêu cầu niêm phong, giao lại cho thủ quỹ TAND huyện Triệu Sơn quản lý.

Các file ghi âm đều đúng tiếng của những người bị ông Quý tố cáo. Chúng tôi đang xem xét mức độ vi phạm của họ để xử lý. Có dấu hiệu hình sự thì buộc phải chuyển cho cơ quan CSĐT” - ông Thịnh nói.

Trụ sở TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, nơi bị cáo Nguyễn Bá Quý bị o ép, làm tiền. Ảnh: ĐT

Chờ kết quả giám định file ghi âm

Cũng theo ông Thịnh, ngày 18-9, đoàn công tác Cục Điều tra - VKSND Tối cao đã vào làm việc với TAND huyện Triệu Sơn. Trưởng ban Thanh tra TAND Tối cao - ông Nguyễn Anh Tiến cũng về Thanh Hóa trực tiếp làm việc với TAND huyện Triệu Sơn và TAND tỉnh Thanh Hóa về sự việc trên.

Một nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan CSĐT, công an tỉnh này đang chờ kết quả giám định các file ghi âm mà ông Quý gửi kèm đơn tố cáo vì đây là một trong những căn cứ để khởi tố vụ án về tội đưa, nhận hối lộ.

Như chúng tôi đã phản ánh, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bá Quý về tội cưỡng đoạt tài sản dự kiến mở vào ngày 4-9 phải tạm hoãn để các cơ quan chức năng làm rõ việc bị cáo tố cáo kiểm sát viên, chánh án, thẩm phán, thư ký tòa huyện Triệu Sơn o ép nhận tiền của bị cáo và ngăn cản bị cáo mời luật sư bào chữa cho mình. Ông Quý đã ghi âm lại các cuộc nói chuyện với chánh án, thẩm phán, thư ký TAND huyện Triệu Sơn và kiểm sát viên huyện này và tố cáo…

ĐẶNG TRUNG