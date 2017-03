Xử lý CSGT đội Rạch Chiếc đánh dân

CSGT được nổ súng trong vụ ba thanh niên xỉn vây đánh “Thượng úy CSGT đang thi hành nhiệm vụ và đã ra tín hiệu cho người vi phạm dừng xe. Tuy nhiên, nhóm thanh niên say xỉn đã chủ động tấn công CSGT và trong trường hợp này, CSGT được quyền nổ súng. Tuy nhiên, theo giải trình của CSGT thì hôm ấy anh ta cân nhắc chỉ khống chế chờ lực lượng đến hỗ trợ chứ không nổ súng”. Ngày 24-7, Đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng CSGT tỉnh Tiền Giang, nói với Pháp Luật TP.HCM. Như đã thông tin, chiều 21-7, khi đang làm nhiệm vụ tại gần bến đò xã Bình Ninh (Chợ Gạo), Thượng úy Lê Tuấn Trung, CSGT huyện Chợ Gạo, phát hiện Nguyễn Trung Nghĩa (22 tuổi, xã Hòa Định) không đội mũ bảo hiểm và lái xe có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe. Nghĩa không chấp hành mà còn đạp ngã mô tô CSGT và nhặt đá tấn công CSGT. Hai bạn của Nghĩa là Tô Kim Phụng (24 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (22 tuổi) đang nhậu gần đó cũng chạy đến đánh Thượng úy Trung. Dù có mang súng nhưng Thượng úy Trung vẫn không sử dụng. Sau đó người dân can thiệp, Thượng úy Trung mới thoát khỏi nhóm thanh niên này. Vụ việc được một người quay và tung lên mạng xã hội. Công an huyện Chợ Gạo cho biết đã triệu tập ba thanh niên liên quan và sẽ xem xét việc khởi tố họ về tội chống người thi hành công vụ. HOÀNG NAM