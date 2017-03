Quảng Nam: Bác thông tin xây mới chùa Cầu

Trùng tu như thế nào? Ông Nguyễn Sự (nguyên Bí thư Thành ủy TP Hội An) cho rằng chùa Cầu là công trình đặc biệt và là điểm hội tụ của văn hóa Hội An. Đó còn là biểu tượng của Hội An. Tuy nhiên, với sự xuống cấp của công trình này thì việc trùng tu lại là cần phải làm. Nhưng trùng tu như thế nào cần phải tính toán hết sức kỹ lưỡng, bởi đây là công trình đã có tuổi thọ trên 400 năm tuổi. Đặc biệt, khi trùng tu cần phải khảo sát kỹ và hết sức chú ý tới phần mái của chùa Cầu. Khi tháo dỡ phần mái với những họa tiết, chi tiết tồn tại cả mấy trăm năm như vậy thì liệu có đảm bảo giữ được nguyên vẹn không? “Tôi ủng hộ việc trùng tu toàn bộ nhưng với điều kiện đã khảo sát kỹ, có phương án, đề án cụ thể và chặt chẽ để không làm biến dạng những giá trị văn hóa có hàng trăm năm của chùa Cầu. Còn nếu chưa khảo sát kỹ, chưa có phương án để bảo vệ, không giữ gìn được tối đa giá trị cổ xưa của chùa Cầu thì chỉ nên trùng tu cục bộ. Chúng tôi không thể chấp nhận một ông già trên 400 năm tuổi mà tóc còn xanh được (tháo dỡ toàn bộ sẽ khiến mái của chùa Cầu không còn giữ được nguyên vẹn mà bị làm mới - PV)” - ông Sự nói. Nguyên tắc trùng tu là phải giữ được như ban đầu và để di tích còn tồn tại lâu dài. Chúng tôi sẽ tham khảo các chuyên gia trong nước và quốc tế, tham khảo cả những nhà quản lý của UNESCO và trong nước khi trùng tu. Thực tế thì không phải Hội An mới trùng tu mà thế giới người ta trùng tu nhiều rồi. Ví dụ, Nhật Bản cũng từng trùng tu rất nhiều di tích thế giới và họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này, họ vẫn giữ được nguyên dạng của di tích. Còn ở Việt Nam, kinh đô Huế cũng từng trùng tu rồi mà họ vẫn giữ được thì đó là những kinh nghiệm mà chúng ta học được… Ông LÊ VĂN THANH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam