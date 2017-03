Tiết lộ ảnh Marilyn Monroe khỏa thân bên hồ nước

Theo tờ New York Daily, những bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Lawrence Schiller thực hiện chỉ vài tháng trước khi huyền thoại Marilyn Monroe qua đời vào năm 1962.







Một số ảnh khỏa thân của Marilyn Monroe do nhiếp ảnh gia Lawrence Schiller thực hiện vào tháng 5.1962 - Ảnh chụp từ trang stevenkasher.com Một số ảnh khỏa thân của Marilyn Monroe do nhiếp ảnh gia Lawrence Schiller thực hiện vào tháng 5.1962 - Ảnh chụp từ trang stevenkasher.com



Lawrence Schiller đã chụp ảnh cho Marilyn Monroe ngay trên phim trường bộ phim Something's Got to Give.Tuy nhiên, những bức ảnh này vẫn bao giờ được tiết lộ trước công chúng suốt 50 năm qua.Chia sẻ trên Guardian về hoàn cảnh ra đời những tấm ảnh ấn tượng này, Lawrence Schiller cho biết: “Vào năm 1962, tạp chí Paris Match đã yêu cầu tôi chụp ảnh Marilyn Monroe. Biết cô ấy đang đóng bộ phim Something's Got to Give, tôi đọc trước kịch bản và phát hiện ra rằng trong một cảnh quay, cô ấy sẽ nhảy xuống hồ bơi và sau đó giả vờ không có quần áo trên người”.“Sau đó tôi đã gặp Marilyn trước khi quay phim. Khi đó cô ấy đang tỏ vẻ tức giận vì chỉ nhận được 100.000 USD cho vai diễn trong phim trong khi Elizabeth Taylor nhận được số tiền lớn hơn. Và cô ấy đã nói: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhảy xuống hồ với bộ đồ tắm và khi lên lại không mặc gì?”. Quản lý báo chí của cô ấy hỏi lại: “Cô đang đùa à?”, Lawrence Schiller kể.Và cuối cùng Marilyn Monroe đã chấp nhận cho Lawrence Schiller chụp ảnh khỏa thân bên hồ bơi ngay trên phim trường của bộ phim Something's Got to Give.Theo Ngát Ngọc (TNO)