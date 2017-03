Coi chừng virus Zika đã có ở Việt Nam

Hạn chế du lịch đến vùng có dịch Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ có thai nên hủy bỏ/hạn chế đi du lịch hoặc đến những vùng đang có dịch Zika. Trường hợp phải đi đến những vùng đang có dịch Zika phải đến bác sĩ để tham vấn, kiểm tra sức khỏe trước và sau chuyến đi. Trong thời gian lưu trú tại vùng dịch phải tự phòng ngừa muỗi đốt, theo dõi chặt tình trạng sức khỏe và đi khám ngay khi có dấu hiệu bị bệnh Zika như sốt, phát ban. Những người đi/về từ vùng dịch do virus Zika nên tự khai báo khi có biểu hiện bệnh. Tốt nhất là tự cách ly để phòng, chống muỗi đốt trong vòng 12 ngày kể từ khi có biểu hiện bệnh để giảm thiểu sự tiếp xúc giữa người và muỗi. Đối với người được xác định bị bệnh Zika: Cần thực hiện các biện pháp tự cách ly, tránh muỗi đốt trong ít nhất bảy ngày để hạn chế sự phát tán mầm bệnh cho cộng đồng. _____________________________ Đối tượng nghi ngờ nhiễm virus Zika với tiêu chuẩn chẩn đoán như sau: Bệnh khởi phát trong vòng năm ngày. Có các triệu chứng phát ban hoặc sốt và một trong các biểu hiện như viêm kết mạc không mủ/xung huyết kết mạc, đau cơ, đau khớp, đau đầu. Ngoài ra, đối tượng giám sát còn là ca bệnh nghi ngờ và có tiền sử ở/đi/đến từ khu vực có dịch hoặc nghi ngờ dịch bệnh do virus Zika trong vòng 12 ngày trước khi khởi phát. BS LƯƠNG CHẤN QUANG, Phó Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (Viện Pasteur TP.HCM)