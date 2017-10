Bỏng nặng vì nước rửa bồn cầu văng trúng người

Ngày 6-10, thông tin từ BV Trưng Vương TP.HCM cho biết BV vừa tiếp nhận xử trí cho một trường hợp bị phỏng nặng do bị hóa chất tẩy rửa bồn cầu văng trúng.

Ths-BS Trần Lê Hồng Ngọc, Khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương, cho biết bệnh nhân NVN (31 tuổi, ngụ TP.HCM) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng mặt, cổ và tay bị phỏng nặng do hóa chất tẩy rửa bồn cầu văng trúng.

Anh N cho hay, trước đó anh có ra chợ mua một loại hóa chất tẩy rửa bồn cầu về để làm vệ sinh bồn cầu. Tuy nhiên, trong lúc lui cui chùi rửa, anh bất cẩn để hóa chất văng trúng vào người gây tổn thương, đau rát. Thấy vùng mặt, cổ và tay bị phỏng nghiêm trọng, anh tá hỏa đến ngay bệnh viện để được điều trị.



Vết thương trên mặt và cổ anh N. do bị nước tẩy rửa bồn cầu văng trúng. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

BS Trần Lê Hồng Ngọc cho biết, mặc dù anh N. đến bệnh viện sớm, nhưng vết phỏng chưa được sơ cứu ban đầu nên tình trạng của anh khá nặng. Mặc dù vùng bị phỏng không nhiều, nhưng đều bị tổn thương sâu nên quá trình điều trị sẽ kéo dài. Nếu trước khi tới bệnh viện anh N sơ cứu bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước sạch chừng 30 phút thì vết thương sẽ nhẹ hơn.

TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mĩ BV Trưng Vương cũng cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên bị phỏng do các loại hóa chất tẩy rửa gây ra. Thông thường, trong các loại hóa chất tẩy rửa bồn cầu, thông cống có chứa acid hoặc kiềm. Khi dính lên cơ thể sẽ phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử từ ngoài vào trong. Do đó, khi chẳng may bị hóa chất văng trúng, cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch dưới vòi nước chừng 20-30 phút rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế