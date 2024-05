10 loại trái cây ít đường tốt cho sức khỏe nhất nên ăn 20/05/2024 14:46

Dưới đây là 10 loại trái cây ít đường tốt cho sức khỏe nhất theo nghiên cứu mà bạn có thể ăn chúng hàng ngày.

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn trái cây sẽ giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe như bệnh tim và tiểu đường loại 2. Ảnh: Shutterstock.

Quả bưởi

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Advances in Nutrition, bưởi là nguồn cung cấp naringin dồi dào, một loại polyphenol có liên quan đến việc giảm huyết áp và kháng insulin (nguyên nhân cơ bản của bệnh tiểu đường loại 2).

Ngoài ra, bưởi chứa lượng vitamin A và nó rất cần thiết cho sức khỏe. Nó hỗ trợ thị lực khỏe mạnh và chức năng miễn dịch, giúp hình thành collagen và tăng cường sức mạnh của xương.

Quả mâm xôi đen

Quả mâm xôi đen rất giàu anthocyanin. Nghiên cứu cho thấy anthocyanin trong loại trái cây ảnh hưởng tích cực đến các con đường liên quan đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu.

Một thử nghiệm năm 2018 cho thấy quá trình oxy hóa chất béo tăng lên và kiểm soát glucose được cải thiện ở những người đàn ông thừa cân hoặc béo phì được áp dụng chế độ ăn nhiều chất béo với 600 gram (4 cốc) quả mâm xôi mỗi ngày. Những người đàn ông được cho ăn quả mâm xôi có độ nhạy insulin cao hơn, một yếu tố thiết yếu để ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Dâu tây

Bên cạnh lượng đường thấp, chất dinh dưỡng trong dâu tây còn có tác dụng cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch. Polyphenol, chất xơ, vitamin và khoáng chất góp phần mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch của dâu tây.

Nghiên cứu được trình bày trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy dâu tây làm giảm mức protein phản ứng c (một dấu hiệu viêm) và giảm lipoprotein mật độ thấp cũng như cholesterol toàn phần ở những người bị tăng cholesterol.

Quả kiwi

Bên cạnh hàm lượng đường thấp, loại trái cây kiwi còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi khác. Nghiên cứu cho thấy kiwi giúp kiểm soát táo bón vì hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Trái ổi

Ổi là trái cây chứa một lượng vitamin C đáng kể - gấp hơn 4 lần so với cam. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh thường làm giảm bớt cảm lạnh thông thường.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là trái cây giàu chất xơ và polyphenol, những thành phần thực phẩm ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ đường của cơ thể và phát triển các bệnh mãn tính.

Nghiên cứu chỉ ra rằng ăn quả mâm xôi trong bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Quả mơ

Quả mơ là trái cây có khoảng 86% là nước, khiến chúng trở nên bổ dưỡng và dưỡng ẩm. Duy trì độ ẩm là điều cần thiết cho sức khỏe. Mất nước có liên quan đến các tình trạng sức khỏe như rối loạn tiêu hóa.

Cà chua

Cà chua chứa chất lycopene. Lycopene từ cà chua hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Đặc biệt, lycopene làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Chanh

Trong chanh là trái cây có rất nhiều flavonoid, hợp chất tự nhiên có tác dụng tốt cho sức khỏe. Flavonoid ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của quá trình trao đổi chất, cụ thể là cách cơ thể điều chỉnh glucose và chất béo. Hơn nữa, flavonoid bảo vệ chống lại tổn thương tế bào liên quan đến các bệnh mãn tính.

Quả bơ

Một đánh giá năm 2018 trên tạp chí Chất dinh dưỡng đã nhấn mạnh lợi ích kiểm soát cân nặng của quả bơ, đồng thời chia sẻ rằng ăn một quả bơ mỗi ngày giúp giảm trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể (BMI).

Một lợi ích khác của loại trái cây này là chứa chất béo bão hòa giúp làm giảm chất béo trung tính, lipoprotein mật độ thấp và cholesterol toàn phần, theo một phân tích tổng hợp.