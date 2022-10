300 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an

(PLO)- Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII là sự kiện đánh dấu bước phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tuổi trẻ Công an Nhân dân.

Ngày 13-10, Ban tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin về công tác Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 17, 18-10.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết, đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng CAND nói chung, là Đại hội của sức trẻ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đoàn viên thanh niên Công an.

Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 63 Bí thư Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng CAND.

Theo Trung tá Vũ, ngoài 3 phiên làm việc chính thức tại Hội trường lớn Bộ Công an, đại biểu sẽ tham gia các hoạt động: Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm hình ảnh hoạt động tiêu biểu...

Đáng chú ý, tại buổi họp báo, Trung tá Đồng Đức Vũ cũng thông tin một số điểm mới tại Đại hội lần này, đó là không bầu ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an khóa mới mà thay vào đó sẽ là bổ nhiệm ban công tác Thanh niên.

Giải thích về sự thay đổi trên, Thiếu tướng Lê Minh Quý, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (X03), Trưởng BTC Đại hội cho biết: “Trước đây, khi triển khai Đề án 01, Nghị quyết số 22 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, 3 tổ chức quần chúng gồm Thanh niên, Phụ nữ và Công đoàn được sắp xếp vào làm một lực lượng. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nhận thấy việc bố trí như vậy chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh lại.

Sau quá trình họp, thảo luận và xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đi đến thống nhất Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) không bầu Ban chấp hành và tách riêng 3 tổ chức quần chúng thành 3 ban gồm: Ban Thanh niên, ban Phụ nữ và ban Công đoàn”.

