4 kênh đầu tư cuối năm 2025: Đâu là lựa chọn an toàn và sinh lời nhất? 14/10/2025 08:20

(PLO)- Chứng khoán lập đỉnh, vàng và bạc tăng giá, bất động sản dần hồi phục nhưng rủi ro chốt lời cũng gia tăng, nhà đầu tư nên chọn kênh nào để giữ lãi, tránh trượt sóng cuối năm?

Thị trường tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động hiếm thấy. Sau gần ba năm biến động, năm 2025 chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của các kênh đầu tư: chứng khoán tăng tốc, vàng – bạc bứt phá và bất động sản dần ấm trở lại.

Chứng khoán thăng hoa nhưng không dành cho tất cả

VN-Index đã tăng mạnh 38% từ đầu năm đến nay, thiết lập đỉnh lịch sử 1.696 điểm vào ngày 4-9-2025 và sau đó là chuỗi phiên tăng giảm đan xen. Trong tuần qua, chỉ số này đã có tuần tăng mạnh nhất, liên tục lập đỉnh mới sau cú hích nâng hạng thị trường.

Tính đến đầu giờ chiều ngày 13-10, chỉ số này đang ở mức 1.751 điểm. Ở chiều ngược lại, khối ngoại đã bán ròng kỷ lục hơn 77.100 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2025 chỉ tính riêng khớp lệnh trên HoSE, vượt quy mô bán ròng của cả năm 2024 là 73.100 tỉ, theo số liệu từ FiinGroup.

Diễn biến thị trường chứng khoán thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư dịp cuối năm, khi dòng tiền tìm kiếm cơ hội mới. Ảnh minh họa

Theo ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính độc lập, việc VN-Index liên tục lập đỉnh mới là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố như kỳ vọng nâng hạng, dòng tiền nội mạnh mẽ và tâm lý hưng phấn.

Ông Khánh cho rằng đầu tư hiệu quả phải dựa trên tầm nhìn trung và dài hạn thay vì kỳ vọng lướt sóng. “Thị trường luôn có những nhịp điều chỉnh và nếu nhìn xa hơn, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Vấn đề là phải xác định mình đang đi đường dài, khi đó mỗi nhịp điều chỉnh lại là cơ hội để tích lũy” - ông lưu ý.

Theo ông Khánh, vàng đã tăng mạnh trong những năm gần đây, trong khi chứng khoán và bất động sản mới bắt đầu chu kỳ tăng giá mới. Vì vậy, việc tích lũy cổ phiếu, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường điều chỉnh vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

"Nhà đầu tư ngắn hạn cần tỉnh táo với các mã đầu cơ đã tăng nóng. Ai vào sau cùng thường là người trả giá. Thực tế cho thấy dù thị trường đang lập đỉnh mới, nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn chưa thể về bờ" - ông nhận định.

Mặt khác, nhà đầu tư chưa đủ vốn tham gia trực tiếp vào bất động sản có thể đầu tư gián tiếp qua cổ phiếu nhóm ngành này. Tuy nhiên, cần kiên định với chiến lược trung dài hạn và ưu tiên những doanh nghiệp đầu ngành thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hay công nghệ liên quan đến AI.

Dẫn chứng cho quan điểm này, ông Khánh nêu ví dụ: "Năm 2024, cổ phiếu FPT từng 41 lần phá đỉnh, tăng tới 82%. Nhưng chỉ vài tháng đầu năm nay, mã này lại lao dốc mạnh, có lúc về sát 85.000 đồng, trước khi phục hồi."

Đây là cơ hội mà nhà đầu tư có tầm nhìn trung dài hạn chờ đợi. “Khi các cổ phiếu đầu ngành điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, đó là điểm nghỉ cho một chu kỳ tích lũy mới. Ai đủ kiên nhẫn nắm giữ sẽ là người hưởng trái ngọt" - ông Khánh nhấn mạnh.

Chị Thủy Anh (phường Sài Gòn, TP.HCM) chia sẻ câu chuyện đầu tư của mình. Giữa năm ngoái, khi giá cao su liên tục tăng cao, chị đã mua mã DRC ở vùng giá 23.000 đồng/cổ phiếu. "Tưởng sẽ có tiền tiêu Tết nhưng sau đó giá liên tục lao dốc, có thời điểm rơi về ngưỡng 13.000 đồng khiến tài khoản của tôi mất 40% vốn. Hiện nay, giá đã nhích nhẹ nhưng tôi vẫn lỗ khoảng 30%" - chị Anh nói.

Ngược lại, nhà đầu tư Nguyễn An lại phấn khích khi nhắc đến thương vụ thú vị với cổ phiếu VIX. Ông An mua vào ở vùng giá 13.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 6-2025. Chỉ sau chưa đầy bốn tháng, mã này đã tăng gấp ba lần. "Tôi chốt lời đúng lúc, vừa đủ mua một căn hộ gần 5 tỉ đồng làm của hồi môn cho con gái" - ông An chia sẻ.

Giá căn hộ thời gian qua tăng khá mạnh, nhưng giới đầu tư chủ yếu dồn sự quan tâm vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn và khả năng sinh lời.

Bất động sản: Người mua chọn kỹ, người bán lọc hàng

Chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh cho rằng sau khi chứng khoán hồi phục mạnh, dòng tiền có xu hướng tìm đến bất động sản.

"Những nhà đầu tư đã hái trái ngọt từ chứng khoán thường sẽ tìm kiếm cơ hội mới, nhất là ở các phân khúc bất động sản có tiềm năng tăng giá như đất nền vùng ven hoặc dự án căn hộ vị trí tốt" - ông Minh phân tích. Theo ông, đây là quy luật luân chuyển quen thuộc.

Trong khi đó, ông Phan Dũng Khánh đánh giá thị trường đang phục hồi có chọn lọc. Những dự án có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín, gắn liền với hạ tầng thực tế vẫn hút vốn mạnh.

"Tương tự chứng khoán, bất động sản vẫn là kênh tích sản dài hạn, không phải cuộc đua lướt sóng. Ai chọn đúng dự án sẽ thắng lớn, còn ai đua theo đám đông dễ mắc kẹt vốn" - ông chia sẻ.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong quý III-2025, lượng tìm kiếm căn hộ tăng 22%, nhà riêng tăng 15%, cho thấy dòng tiền đang trở lại phân khúc có nhu cầu thực cao.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định: "Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản quý III-2025 ghi nhận đà phục hồi rõ nét nhưng có sàng lọc mạnh mẽ. Dự án minh bạch pháp lý, vị trí tốt sẽ hút mạnh dòng tiền".

Báo cáo từ trang này cũng cho thấy mức độ quan tâm bất động sản bán tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư. Tại các đô thị lớn, lượng tìm kiếm và giao dịch tăng 11% – 22% so với đầu năm.

Vàng, bạc - kênh trú ẩn sáng giá

Trong khi chứng khoán tăng 38% từ đầu năm, vàng và bạc lại gây bất ngờ khi tăng đến 50% – 60%, vượt xa lợi suất tiền gửi và mức tăng của tỉ giá USD.

Theo ông Phan Dũng Khánh, diễn biến này phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp và lạm phát chưa hạ nhiệt. "Vàng không chỉ là nơi trú ẩn khi bất ổn mà còn là công cụ cân bằng danh mục đầu tư. Ai nắm giữ từ đầu năm đến giờ đều có lãi lớn" - ông nói.

Thị trường vàng – bạc sôi động trở lại, thu hút nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời giữa biến động kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc mua vàng ở vùng giá cao nên được cân nhắc kỹ. Nếu mục tiêu là bảo toàn tài sản thì ổn nhưng nếu đầu cơ ngắn hạn thì rủi ro rất lớn.

Về bạc, dù cũng đang trong chu kỳ tăng giá mạnh nhưng tốc độ tăng vẫn thua xa vàng. Ông Khánh dẫn chứng, ba năm qua vàng liên tục lập đỉnh, còn bạc phải mất tới 14 năm mới trở lại vùng giá cao nhất.

"Điều đó cho thấy vàng vẫn giữ vị thế là kênh trú ẩn và tích lũy tài sản hàng đầu, trong khi bạc dù hấp dẫn ở ngắn hạn vẫn chủ yếu mang tính đầu cơ" - ông Khánh nhận định.

Tiền gửi và USD: An toàn nhưng kém hấp dẫn

Với lãi suất tiết kiệm quanh ngưỡng 6%/năm và USD chỉ tăng nhẹ 3,5%, hai kênh truyền thống này đang mất dần sức hút. "Trong bối cảnh lạm phát thực tế cao hơn lãi suất danh nghĩa, gửi tiết kiệm chủ yếu dành cho người cần an toàn tuyệt đối" - ông Khánh nhận xét.

Diễn biến tỉ giá USD và lãi suất tiết kiệm tiếp tục là mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong giai đoạn biến động. Ảnh: T.L

Dù vậy, ông Khánh khuyến nghị mỗi nhà đầu tư vẫn nên giữ 10% - 20% danh mục ở kênh tiền gửi hoặc ngoại tệ, coi như bộ đệm thanh khoản khi thị trường biến động.

"Cái khó của đầu tư không phải là chọn đúng lúc mua mà là biết khi nào nên rút lui. Nhà đầu tư cá nhân nên bớt cảm xúc, thêm nguyên tắc, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang quá hưng phấn" - ông Khánh khuyên.