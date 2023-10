8 cách để tăng đốt cháy chất béo nhanh chóng cho nam giới

Mặc dù quá trình trao đổi chất của mỗi người là khác nhau nhưng có nhiều cách để tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ một cách tự nhiên mà không cần phải ăn kiêng khắc nghiệt hoặc tập thể dục quá vất vả, theo Eat This, Not That

8 cách để tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Ảnh: Shutterstock.

Dưới đây là 8 cách tốt nhất để tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo một cách tự nhiên mà bạn có thể thực hiện.

Cân bằng năng lượng của bạn

Duy trì sự trao đổi chất lành mạnh thường phụ thuộc vào sự cân bằng năng lượng. Điều đó có nghĩa là tiêu thụ đúng lượng calo mà cơ thể bạn cần cho các hoạt động hàng ngày.

Khi bạn đạt được sự cân bằng phù hợp, quá trình trao đổi chất của bạn hoạt động hiệu quả hơn, giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Một đánh giá năm 2017 đã chỉ ra rằng việc giảm lượng calo có thể không giúp bạn giảm cân. Khi lượng calo giảm, cơ thể bạn sẽ giảm tốc độ trao đổi chất, đốt cháy ít calo hơn.

Chú ý lượng protein

Protein cần thiết để xây dựng, sửa chữa và tăng trưởng cơ thể. Nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung các protein nạc như các loại đậu, quả hạch, hạt, thịt gà và cá trong chế độ ăn uống có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất vì chúng cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa.

Protein là chất dinh dưỡng đa lượng tạo cảm giác no nhất. Ảnh: Shutterstock.

Protein là chất dinh dưỡng đa lượng tạo cảm giác no nhất. Nó cũng giúp duy trì và xây dựng cơ bắp đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh và tối ưu.

Xây dựng cơ bắp

Theo chuyên gia dinh dưỡng bạn càng có nhiều cơ bắp thì bạn càng đốt cháy được nhiều calo hơn, thậm chí ngay cả khi nghỉ ngơi.

Các bài tập rèn luyện sức đề kháng như nâng tạ hoặc tập thể dục mềm dẻo giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, duy trì quá trình trao đổi chất của bạn.

Các bài tập tim mạch

Các bài tập tim mạch, như chạy hoặc đạp xe, đốt cháy calo và giữ tỷ lệ trao đổi chất của bạn cao hơn, ngay cả sau khi tập thể dục.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ khuyến nghị nên tập các bài cho tim mạch cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần để duy trì quá trình trao đổi chất của bạn ở mức cao.

Các như chạy hoặc đạp xe, đốt cháy calo và giữ tỷ lệ trao đổi chất của bạn cao hơn, ngay cả sau khi tập thể dục. Ảnh: Shutterstock.

Giữ nước

Giữ đủ nước giúp cơ thể bạn xử lý calo hiệu quả hơn và thậm chí mất nước nhẹ cũng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất.

Ăn nhẹ thông minh

Theo một đánh giá gần đây trên tạp chí Nutrients, việc lựa chọn các món ăn nhẹ lành có thể giúp quá trình trao đổi chất của bạn ở trạng thái tốt nhất.

Các loại hạt như hạnh nhân và quả óc chó rất giàu chất béo và protein lành mạnh, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và trao đổi chất.

Thực phẩm chứa nhiều protein và men vi sinh, sữa chua Hy Lạp giúp bạn no lâu và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Các loại quả mọng, chẳng hạn như quả việt quất và dâu tây, cung cấp các lựa chọn ít calo, giàu chất chống oxy hóa để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể.

Ăn nhẹ các loại hạt như hạnh nhân và quả óc chó rất giàu chất béo và protein lành mạnh, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và trao đổi chất. Ảnh: Shutterstock.

Quản lý căng thẳng

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy căng thẳng mãn tính có thể kích hoạt giải phóng hormone dẫn đến tăng cân.

Các kỹ thuật như thiền, yoga hoặc tập thở sâu có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất của bạn.

Ngủ đủ giấc

Nghiên cứu cho thấy ngủ không đủ giấc sẽ phá vỡ sự cân bằng của các hormone quan trọng điều chỉnh sự thèm ăn và trọng lượng cơ thể.

Mẹo để cải thiện quá trình trao đổi chất ở độ tuổi 40 (PLO)- Duy trì lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh là rất quan trọng để duy trì sự trao đổi chất lành mạnh ở độ tuổi 40.

PHƯƠNG LÊ (Theo Eat This, Not That)