Ngày 31-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt giữ Phan Thanh Hùng (39 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) về hành vi tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép.

Hùng được được xác định là nghi can đã đưa BN 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Khi biết được thông tin bệnh nhân dương tính với COVID-19, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Hùng.

Hiện Hùng đang được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.