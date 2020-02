Bắt giữ người tuồn ma túy vào nhà tạm giữ cho bạn nghiện

Chiều 20-2, Công an huyện Quan Hóa cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ Phạm Bá Hiếu (35 tuổi), ngụ ở bản Éo (Phú Xuân, Quan Hóa) để điều tra làm rõ hành vi tuồn ma túy vào nhà tạm giữ công an huyện.

Trước đó, sáng 18-2, Hiếu mang túi ni lông màu đen bên trong có sữa, thuốc lá Thăng Long đến cổng Công an huyện Quan Hóa nhờ người quen cùng xã gửi cho bạn là P.B.M đang bị tạm giữ tại công an huyện. Khi Thiếu úy Lê Xuân Lưu (trực ban đơn vị) kiểm tra gói hàng trên thì phát hiện trong bao thuốc lá có một gói nhỏ bên trong chứa nhiều cục vụn màu trắng và đỏ. Nghi ngờ là ma túy, Thiếu úy Lưu đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện và lập biên bản vụ việc chuyển cho cơ quan điều tra.



Đối tượng Phạm Bá Hiếu và tang vật vụ việc. Ảnh: CA

Sau đó, công an huyện Quan Hóa tiến hành triệu tập Phạm Bá Hiếu đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc liên quan. Tại đây, đối tượng hiếu khai nhận, số ma túy trên được Hiếu mua về sử dụng nhưng không hết nên nghĩ rằng bạn của mình nghiện nên sẽ rất thèm nên đã bỏ vào bao thuốc lá và gửi cho bạn.

Hiện Công an huyện Quan Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P Hiếu để tiếp tục điều tra.