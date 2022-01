Sáng 16-1, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Tài (22 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc).

Tài là nghi phạm thực hiện vụ cướp xe máy tại một phòng trọ ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Trước đó, rạng sáng 14-1, Công an thị xã Điện Bàn nhận tin báo của chị TTV (21 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn) về việc trộm cạy cửa đột nhập vào phòng trọ ở phường Điện Ngọc rồi cầm dao uy hiếp, buộc chị đưa tiền và chìa khoá xe máy.



Hình ảnh kẻ cướp camera của dãy trọ ghi lại. Ảnh: PTH

Theo chị V, kẻ cướp nói rằng có bom đặt ở đầu giường, nếu chị nhúc nhích, kêu la sẽ kích hoạt cho nổ. Quá sợ hãi nên chị V nghe theo, sau đó kẻ cướp đã lấy xe máy và tiền đi khỏi phòng trọ.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã huy động hàng chục trinh sát vào cuộc, lần theo các đầu mối. Qua hình ảnh trên camera an ninh, công an xác định dáng đi, trang phục của kẻ cướp và lập tức thông báo đến công an 20 xã, phường thuộc thị xã để nhận dạng.

Công an lần theo thông tin tại các nhà trọ trên địa bàn, một nguồn tin xác nhận kẻ này từng thuê phòng ở phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Từ đấu mối duy nhất, công an đã phác thảo chân dung, nghi ngờ kẻ cướp là Nguyễn Thái Tài nên tổ chức truy tìm.

Ngay trong đêm 14-1, công an tổ chức mật phục ở nhà Tài và nhà người thân của Tài. Khi Tài xuất hiện tại nhà vợ ở xã Đại Đồng với ý định lấy thêm quần áo để bỏ trốn thì bị các trinh sát bắt giữ.

Ban đầu, Tài quanh co chối tội, khai báo gian dối. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ sắc bén, Tài đã thừa nhận hành vi.



Nguyễn Thành Tài bị các trinh sát bắt giữ khi đang về nhà vợ lấy thêm đồ để bỏ trốn. Ảnh: PTH

Tài khai rằng, do trước đây làm ở KCN Điện Nam – Điện Ngọc nên biết rõ các khu nhà trọ, biết chị V ở một mình nên ra tay cướp. Sau khi cướp xe máy, Tài mang ra TP Đà Nẵng cầm cố lấy 20 triệu để tiêu xài.

Theo Công an thị xã Điện Bàn, Tài vừa bị Công an huyện Đại Lộc khởi tố về tội trộm cắp tài sản, đang chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cứu trú thì tiếp tục phạm tội.

“Chưa đầy 24 giờ, với tinh thần cương quyết đấu tranh tội phạm, các trinh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn đã tìm và bắt giữ kẻ cướp. Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã ra lệnh tạm giữ hình sự, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Tài về hành vi cướp tài sản” - một cán bộ công an thông tin.

