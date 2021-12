UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo HĐND thành phố về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội đặt ra nhiều khó khăn nhưng các lực lượng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp.

Công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn thành phố.



Cảnh sát khu vực Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần

Thơ đến tận nhà trao thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân và hướng dẫn những tiện ích khi sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử cũng như ứng dụng

VN-eID. Ảnh: HD

Về công tác quản lý cư trú, thực hiện 02 Dự án về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân gắn chíp điện tử cũng đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Theo đó, công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đạt tỉ lệ 99,8%; tỉ lệ làm sạch dữ liệu thông tin về dân cư cũng đạt 99,9%.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 32,7%; một số loại tội phạm giảm sâu như giết người giảm 52%, hiếp dâm người dưới 16 tuổi giảm 28,5%, cướp tài sản giảm 25%, cướp giật tài sản giảm 40%...

Trong năm xảy ra 569 vụ án vi phạm trật tự xã hội (giảm 227 vụ, tương đương giảm 32,7% so với cùng kỳ), tỉ lệ điều tra khám phá đạt 91%. Đặc biệt lực lượng công an đã đấu tranh làm tan rã ngay từ đầu với 4 nhóm tội phạm giản đơn, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động “lộng hành”, tồn tại các băng nhóm tội phạm gây dư luận xấu trong xã hội.



Lê Nguyên, Nguyễn Hoàng Quân và Ngô Thế Trung được cho là chủ mua cầm đầu đường dây cờ bạc trăm tỉ. Ảnh: CACC

Đáng chú ý Công an TP đã điều tra, khởi tố 7 vụ án với 29 bị can liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nổi bậc là lực lượng công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Công an đã bắt giữ 16 người (khởi tố 12 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc) trong đường dây cờ bạc này; số tiền giao dịch lên đến 157 tỉ đồng. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người nhưng không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Không để xảy ra oan, sai, bức cung Công an thực hiện quyết liệt các biện pháp về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó, 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý theo quy định. Năm 2021, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác minh, giải quyết 1.207/1.331 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỉ lệ 90,6%, còn đang giải quyết 124 tin. Quán triệt, chấp hành nghiêm quy trình, các quy định của pháp luật trong xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, trong điều tra, xử lý tội phạm; không để bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình, nhục hình biến tướng trong điều tra tội phạm.