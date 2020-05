Con đường trở thành bà ‘trùm’ bảo kê Loan 'cá' như thế nào?

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị để mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản do Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn Cá, 43 tuổi) và vợ là Lý Thị Loan (tự Loan Cá, 39 tuổi, ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa) cầm đầu.



Nghi can Loan "cá"

Từ tiểu thương bán cá trở thành 'bà trùm' bảo kê

Trước đây, Loan cùng chồng là tiểu thương buôn bán cá tại chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa) và thường va chạm với những người buôn bán trong chợ.

Khi đã có số má, Loan “cá” bắt đầu hoạt động thêm nghề cho vay nóng. Để thâu tóm và đòi tiền cho vay, Loan “cá” thu nạp các đệ tử có máu mặt ở TP Biên Hòa để giúp mình trong việc thu tiền.

Khoảng đầu năm 2019, vợ chồng Loan "cá" thấy khu vực phía trước cổng Công ty PouChen (thuộc khu phố An Hòa, phường Hóa An) có nhiều tiểu thương tự ý họp chợ buôn bán hàng rong nên đứng ra thu tiền bảo kê.

Lúc này Loan "cá" cho đàn em gặp những người bán hàng bên đường đe dọa và yêu cầu phải "đóng phí" dọn vệ sinh, chỗ ngồi nếu muốn được buôn bán tại đây.

Phí chỗ ngồi mỗi tiểu thương phải đóng cho vợ chồng Loan "cá" 100.000 - 400.000 đồng/tháng; tiền dọn vệ sinh, mỗi tiểu thương phải đóng cho Tuấn "cá" 5.000 - 7.000 đồng/tháng.

Việc thu tiền vệ sinh Tuấn và Loan giao cho hai người là Ái và Tùng (chưa rõ lai lịch) trực tiếp thu; còn thu tiền mặt bằng hàng tháng Loan "cá" giao cho Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc), ngụ ở huyện Trảng Bom cùng ba đàn em nữa (chưa rõ lai lịch) thực hiện.

Khoảng giữa năm 2019, vợ chồng Loan "cá" sống ly thân. Lúc này Loan "cá" thấy khu vực cổng Công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) có nhiều người buôn bán như ở Hóa An nên chuyển đến địa bàn này "làm ăn".

Tại đây nhóm Loan "cá" xảy ra những vụ đụng độ với một số nhóm thanh niên khu vực. Vì trong tay có nhóm đàn em nên Loan "cá" nhanh chóng chiếm lĩnh được địa bàn. Còn Tuấn "cá" tiếp tục bảo kê quản lý khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty PouChen và quanh khu vực chợ Hóa An.

Để tạo uy thế, nhóm Loan “cá” thị uy sức mạnh bằng những đàn em xăm trổ đầy mình và cố tình mặc quần áo hở các hình xăm. Nhóm này dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực trên phải nộp tiền bảo kê 1-1,5 triệu đồng/tháng để được buôn bán. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá 50.000 đồng/ngày.

Khám xét nhà vợ chồng Loan "cá" có gì?

Sau khi bắt giữ khẩn cấp vợ chồng Loan "cá" công an nhanh chóng khám xét nơi ở các nghi can. Tại chỗ ở của Loan "cá" công an thu giữ gần 300 triệu đồng, trong đó có rất nhiều xấp tiền lẻ mệnh giá 1.000-10.000 đồng.

Đây là tiền do băng nhóm này mới thu từ những người buôn bán các mặt hàng như rau, trái cây, tôm, cá... trên đường Đồng Khởi và tỉnh lộ 768 (huyện Vĩnh Cửu).



Chồng của Loan, Tuấn "cá" bị bắt. Ảnh: CTV

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay nặng lãi, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi số đề…

Khám xét nơi ở của Tuấn "cá" (tổ 19, khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa) cơ quan công an thu giữ nhiều cọc tiền có mệnh giá 1.000-20.000 đồng và nhiều tài liệu quan trọng, phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện cơ quan xác định được khoảng hơn 40 nạn nhân bị nhóm của vợ chồng Loan "cá" thu tiền bảo kê hàng tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi các tiểu thương buôn bán từng bị vợ chồng Loan "cá" cùng đàn em thu tiền bảo kê “cưỡng đoạt tài sản” liên hệ với cơ quan công an nhằm cung cấp thêm thông tin để điều tra làm rõ hành vi của các nghi can.

Hiện công an bắt giữ chồng Loan "cá" cùng nhóm đàn em gồm: Hoàng Thị Tuyết Nhung, Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Công Đại, Vũ Minh Tiến và Nguyễn Thanh Tuân (đều ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).