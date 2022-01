Công an TP.HCM vừa bắt được hai nghi can cướp giật túi xách của cô gái ở phường 12, quận Tân Bình.



Theo đó, hai người này là Phan Minh L. (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Ngô Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Theo lời khai ban đầu, khoảng 21 giờ 22 ngày 15-1, Anh chở Luân ngồi trên xe máy lưu thông nhiều tuyến đường ở khu vực quận Tân Bình để tìm “con mồi”.



Công an nhanh chóng bắt được L. Ảnh: CA

Khi cả hai đến khu vực đường B6 đoạn giao với A4 (phường 12, quận Tân Bình) thì phát hiện người phụ nữ có đeo túi xách đứng quay ra đường nói chuyện với người đàn ông bên xe ô tô.

Cả hai áp sát, Luân ngồi sau cướp giật túi xách của người phụ nữ. Do giật mạnh, nạn nhân xoay một vòng rồi té úp mặt xuống đường, bất tỉnh.



L (bên trái) và Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Bình, Công an quận Bình Tân và công an các quận huyện khác để truy xét nhanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 45 ngày 18-1, công an đã phối hợp bắt được hai nghi phạm khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân.

"Tụi con đi xe Vario, khi thấy chị đó đứng có túi xách thì Anh chạy xe sát để con cướp giật nhưng không thành. Thấy chị đó té bất tỉnh tụi con hoảng quá chạy trốn" - L khai.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.