Công an vạch mặt chiêu trò lừa đảo qua mạng

Liên tục phá án lừa qua mạng Vào giữa tháng 9-2020, Đội Cảnh sát hình sự (quận Thanh Khê) bắt tạm giam vợ chồng Lương Văn Hậu (21 tuổi) và Phan Kim Ngân (19 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa) do lừa đảo người khác qua mạng. Theo điều tra, Hậu và Ngân đều không có việc làm, mê chơi game. Ngân nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền. Cô này lên mạng tải những clip có nội dung về việc thêu tranh và đính đá rồi đăng lên mạng giả vờ tìm thợ gia công. Sau đó, chị TNTN (18 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) vào liên hệ để nhận thêu gia công. Ngân nói thuê gia công hai bức tranh trên với giá 6 triệu đồng. Với thù lao tiền công này so với thị trường là khá cao. Ngân cho biết sẽ ứng trước 3 triệu đồng và yêu cầu chị N. cho số tài khoản để mình chuyển tiền. Tiếp đó, Ngân dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh một lệnh chuyển thành công 4,5 triệu đồng gửi cho chị N. Ngân nói số tiền này ngân hàng đang giữ lại, chị N. phải chuyển lại 1,5 triệu đồng mới kích hoạt được và nhận số tiền 4,5 triệu đồng trên. Tin lời, chị N. đã chuyển cho Ngân. Tiếp tục, Ngân lấy lý do chị N. chuyển tiền trễ nên bên ngân hàng đã hủy giao dịch. Nhiều lần như thế, Ngân đã lừa chị N. tổng cộng gần 20 triệu đồng và cắt liên lạc với nạn nhân. Trước đó, vào tháng 2-2020, công an đã bắt tạm giam Hà Quý Công (20 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Nghi phạm này không có khẩu trang y tế nhưng giả vờ đưa lên mạng là có hàng rồi lừa chị NTML (25 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) 14 triệu đồng.