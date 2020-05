Khởi tố vụ sập tường 10 người chết ở Đồng Nai

Chiều 20-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng Công ty AV Healthcare (KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom) làm 10 người chết và 14 người bị thương.



Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: VH

Như PLO đã đưa, chiều 14-5, tại nhà máy Công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh) xảy ra vụ sập bức tường đang thi công cao khoảng 8 m, dài 109 m.

Vụ sập tường làm 10 người tử vong (trong đó tám người tử vong tại hiện trường, hai người tại bệnh viện), 14 người bị thương.

Công trình này do Công ty TNHH Hà Hải Nga (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) thi công và Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp Đồng Nai (DONIS) làm giám sát. Tại thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại đây.

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay trước vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các ngành liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với ông Hà Huy Hải (56 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga) để phục vụ công tác điều tra. Ba người liên quan đến vụ tai nạn này được cho tại ngoại sau một thời gian bị tạm giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn...