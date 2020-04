Muốn 'hợp tác điều tra', 1 phụ nữ mất 600 triệu đồng

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới Tình trạng lừa đảo qua điện thoại là một thực tế đã xảy ra trên địa bàn cả nước nhưng trong đợt dịch COVID-19 thì phức tạp hơn. Nạn nhân là một bộ phận người dân chưa hiểu biết pháp luật, cá biệt có cả cán bộ nhà nước. Nhiều trường hợp lừa đảo thành công vì các nhóm tội phạm đã sử dụng phần mềm giả số điện thoại của trung tâm bưu chính hoặc cơ quan nội chính để gọi đến. Nạn nhân nghe máy thì máy hiện tiếng nhạc tự động, y hệt trung tâm bưu chính viễn thông đang hướng dẫn bấm số bất kỳ để gặp tổng đài viên. Thông thường, kịch bản sau đó là những số máy này báo nạn nhân có bưu phẩm ở bưu điện, đề nghị cung cấp thêm thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ… để đối chiếu. Nhiều người nhẹ dạ đã làm theo, tiếp đó nhóm lừa đảo viện cớ người có bưu phẩm đang nợ cước viễn thông, tiền nợ ngân hàng hoặc đang bị khởi kiện… nên chưa thể nhận bưu phẩm. Chờ khổ chủ phản ứng rằng không có chuyện đó, nhóm này sẽ thông báo “có cán bộ công an làm việc ở đây, chúng tôi sẽ nối máy để gặp…”. Kế đến, một giọng khác tự giới thiệu là điều tra viên hoặc người của VKSND Tối cao, nói nạn nhân đang liên quan đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy hoặc cầm đầu một số vụ án. Những tấm ảnh chụp lệnh khởi tố hay bắt tạm giam được gửi qua điện thoại đến người nghe máy. Người nghe điện thoại vì nhìn giấy giống của cơ quan chức năng, lại thấy tên tuổi, địa chỉ của mình rất đúng nên hoang mang, lo sợ. Từ đó, họ ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản vào địa chỉ mà “điều tra viên” hướng dẫn với lý do “phong tỏa tài khoản, lúc nào điều tra xong sẽ trả lại”. Khi thực hiện yêu cầu, số tiền này coi như đã vào tay nhóm lừa đảo bởi nó lập tức đi qua nhiều tài khoản thông qua Internet banking nhằm xóa dấu vết. Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM)