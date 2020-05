Thấy công an, 12 người chở thuốc lá lậu vứt xe máy bỏ chạy

Ngày 19-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ 12 xe máy chở hàng chục ngàn bao thuốc lá lậu đang trên đường đi tiêu thụ.



Nguyễn Hữu Chí tại cơ quan công an. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo công an, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, qua trinh sát, công an phát hiện đoàn xe máy 12 chiếc chở thuốc lá nhập lậu ở khu vực phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang nên tổ chức chốt chặn.

Thấy lực lượng chức năng, những người này vội quăng xe chạy bộ tẩu thoát. Công an kịp thời bắt giữa được Nguyễn Hữu Chí (40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).



12 xe máy vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: QUỲNH MINH

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên các xe máy có 16.870 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu: Jet, Hero, Scott (Tổng giá trị khoảng 220 triệu đồng).

Tại cơ quan công an, Chí khai vận chuyển thuốc lá lậu thuê về Cần Thơ cho một người lạ với tiền công 150.000 đồng.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 2 điểm tập kết thuốc lá nhập lậu tại khu vực xã An Hòa và Bình Hòa, huyện Châu Thành. Ba xe máy không biển kiểm soát và 2.980 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet, Hero tổng giá trị khoảng 44 triệu đồng tại hai nơi này bị thu giữ.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.