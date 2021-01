Ngày 20-1, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt giữ sáu người có liên quan.

Những người bị bắt giữ gồm Trần Thị Sang, Phạm Văn Tú, Đào Văn Linh, Nguyễn Hữu Thành cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; Lê Quốc Lãm và Trần Văn Hậu cùng trú tại tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận bằng hình thức dán, phát các tờ rơi quảng cáo cho vay hoặc thông qua người quen giới thiệu, những người này đã tiếp cận và cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất rất cao từ 146% đến 365%/năm.

Theo cơ quan điều tra, chỉ tính trong năm 2020, nhóm này đã cho vay khoảng 1,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 340 triệu đồng.



Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định.