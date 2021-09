Sơ chế, chế biến thực phẩm đúng cách Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, do lượng thực phẩm đặt mua dùng trong vài ngày nên người tiêu dùng cũng cần quan tâm đến việc sơ chế và bảo quản từng loại thực phẩm đúng cách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản và sử dụng. Đối với rau, củ, quả cần rửa sạch, để ráo nước và chia thành các phần nhỏ (lượng đủ dùng cho một bữa ăn) trước khi gói, bọc, bảo quản trong nhiệt độ mát; trứng gia cầm khi mua về cần rửa sạch, lau khô và bảo quản ở nhiệt độ mát; thịt, cá và các sản phẩm động vật khác phải rửa sạch và để ráo nước; bọc kín bảo quản ở nhiệt độ mát khi chờ chế biến trong ngày; bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh nếu bảo quản lâu hơn và để riêng các loại thực phẩm khác khi bảo quản trong tủ lạnh.