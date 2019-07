Chuyển nhầm tiền đòi hoài không được

Người nhận nhầm phải chủ động trả lại tiền Luật sư Đặng Thành Trí, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: Khi NH đã hỗ trợ tìm người nhận nhầm mà vẫn không tìm được thì người chuyển nhầm có thể làm đơn khởi kiện ra TAND có thẩm quyền để yêu cầu trả lại tài sản. Người chuyển nhầm cũng có thể gửi đơn đến cơ quan công an cấp huyện nơi NH người nhận nhầm có tài khoản để tố cáo hành vi chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép tài sản. Về trách nhiệm pháp lý của người nhận nhầm tiền của người khác: Theo quy định tại khoản 1 Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015 thì người nhận nhầm phải hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành vi không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt 2-5 triệu đồng đối với hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản của người khác” hoặc “1-2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác” (theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013). Ngoài ra, người không trả lại tiền do được chuyển nhầm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 BLHS 2015 với “mức phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm” hoặc tội “sử dụng trái phép tài sản” theo Điều 176 BLHS 2015 với “mức phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Đi tù vì không trả lại tiền cho người chuyển nhầm

Ngày 26-10-2018, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Văn Cảnh (35 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) chín tháng tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo hồ sơ vụ án, tháng 1-2016, Cảnh có ký nhận hợp đồng thi công công trình xây dựng cho một công ty xây dựng. Sau khi kết thúc hợp đồng thì Cảnh không ký tiếp hợp đồng với công ty này nữa. Đến ngày 5-4-2017, công ty xây dựng này làm thủ tục chuyển số tiền hơn 178 triệu đồng vào một tài khoản để thanh toán tiền hạng mục công nhận công trình. Tuy nhiên, do trùng tên Cảnh nên kế toán đã chuyển nhầm vào tài khoản của Cảnh. Khi nhận được thông báo tin nhắn có tiền chuyển vào tài khoản, Cảnh đã đến NH rút toàn bộ số tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân. Công ty phát hiện việc chuyển tiền nhầm người và lập tức liên hệ với Cảnh. Tuy nhiên, công ty nhiều lần thông báo cho Cảnh biết là chuyển nhầm tiền nhưng Cảnh vờ như không nhận được tiền chuyển nhầm. Sau nhiều lần đòi tiền lại không được , công ty đã trình báo công an.