Trả tang vật sai, một phó trưởng công an phường bị kỷ luật

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Hùng (giám đốc một công ty vận tải có địa chỉ ở phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết ông là bị hại trong vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, là chủ hai chiếc ô tô bị người thuê mang đi cầm cố rồi lặn mất tăm.



Trước khi vụ án được khởi tố, thông qua thiết bị định vị, ông đã tìm ra tang vật là hai chiếc ô tô trong vụ án. Tuy nhiên, sau đó người thụ lý vụ án đã trả xe cho người được cầm cố xe mà không trả về cho chủ sở hữu là ông. Hiện nay vụ án trên đang được cơ quan điều tra Công an TP.HCM thụ lý và đến nay vẫn chưa tìm lại được tang vật.

Lặn lội tìm xe cho thuê bị cuỗm mất

Theo ông Hùng trình bày, từ tháng 1 đến tháng 7-2018, ông có cho ông Th. thuê hai chiếc ô tô hiệu Fortuner và Mazda 3, biển số xe tại TP.HCM. Tháng 8-2018, đến hạn hết hợp đồng nhưng không thấy ông Th. mang xe đến trả.

Ông Hùng tìm mọi cách liên hệ ông Th. để lấy lại xe nhưng không được. Nghi ngờ mình bị lừa, ông đã tìm hiểu thì được biết hai chiếc xe của ông đang cầm tại một tiệm cầm đồ ở TP.HCM. Ông báo toàn bộ sự việc cho Công an quận Gò Vấp.

Ngày 2-8-2018, thông qua thiết bị định vị, ông Hùng đã tìm thấy hai chiếc xe đang đậu trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh. Ngay lập tức ông báo cho Công an phường 13, quận Bình Thạnh để phối hợp tạm giữ tang vật.

Tuy nhiên, sau hai ngày tạm giữ tang vật, phó trưởng Công an phường 13, quận Bình Thạnh đã tiến hành trả xe cho chủ tiệm cầm đồ. Kể từ khi công an trả hai chiếc xe cho chủ tiệm cầm đồ thì thiết bị định vị đã bị gỡ ra và ông Hùng mất dấu vết của xe từ đó.

“Rõ ràng chủ sở hữu hai chiếc xe là tôi, vậy mà không hiểu sao công an phường lại trả xe cho chủ tiệm cầm đồ, đến hôm nay hai chiếc xe vẫn chưa tìm được. Trong vụ này, phó trưởng Công an phường 13 làm sai thì người này phải có trách nhiệm thu hồi lại xe cho tôi. Hơn nữa, trong vụ này có phần khó hiểu bởi người chủ cầm đồ đâu phải là chủ, sao lại được trả xe?” - ông Hùng bức xúc.





Ngành đã kỷ luật cán bộ công an sai phạm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Anh Tú, Phó Trưởng Công an phường 13, quận Bình Thạnh, người bị phản ánh trong vụ việc này, cho biết: “Vụ này tôi chỉ làm sai quy trình trong quá trình trả tang vật và tôi đã chịu mức kỷ luật mà ngành công an đưa ra. Để khắc phục hậu quả thì tôi đã cung cấp biên bản trả xe và những thông tin mà tôi biết được cho cơ quan điều tra. Việc chủ xe yêu cầu tôi có trách nhiệm thu hồi hay tìm kiếm tang vật đã mất về thì đã quá thẩm quyền của tôi. Nếu tôi tiếp tục làm thì tôi lại làm sai quy định lần nữa”.

Một đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết trên cơ sở đơn phản ánh của ông Hùng thì công an quận cũng đã tiến hành kiểm điểm, xử lý sai phạm đối với ông Cao Anh Tú - Phó Trưởng Công an phường 13.

Vụ việc sai phạm của ông Tú được công an quận xác định như sau: Sau khi tiếp nhận tang vật là hai chiếc xe của ông Hùng, thay vì tiếp nhận, báo cáo sự việc và chuyển lên công an quận thì ông Tú lại liên hệ trực tiếp với công an phường ở quận Gò Vấp và lập biên bản trả xe không đúng chủ sở hữu.

“Trong quá trình nhận đơn phản ánh của ông Hùng về sai phạm của ông Tú thì công an quận đã thẩm tra, xác minh, ra kết luận và xử lý sai phạm đối với cán bộ công an làm sai. Hiện Công an TP cũng đã có quyết định kỷ luật ông Tú với mức khiển trách. Đồng thời, việc sai phạm trên cũng được thanh tra làm rõ và xác định ông Tú không có tư lợi trong vụ này” - đại diện Công an quận Bình Thạnh khẳng định.