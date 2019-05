Vụ giết người giấu xác trong bê tông: Dân tin tưởng công an

Trong tuần qua, bên cạnh những cảm xúc phẫn nộ với cái ác tăng cấp ở vụ giết người giấu xác trong bê tông ở Bình Dương thì rất nhiều bạn đọc tin tưởng vào vai trò của lực lượng công an, đặc biệt trong các vụ án lớn.



Vụ án chấn động khiến nhiều bạn đọc dõi theo ngay từ đầu. Ngay từ khi chưa có thông tin về nghi can nào, nhiều bạn đọc đã tin tưởng rằng công an sẽ sớm tìm ra thủ phạm. Khi bắt được nghi phạm, nhiều bạn đọc đã tán dương tinh thần phòng, chống tội phạm của lễ tân, bảo vệ khu dân cư Tiamo và lực lượng công an.

“Lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho thoát. Hoan hô lực lượng công an, hoan hô tinh thần cảnh giác, tố cáo tội phạm của anh tiếp tân khách sạn” - bạn đọc Ba Râu viết.

Cùng ý kiến, bạn đọc Trần Thị Tuyến Nhung bày tỏ: “Đã nói là các chiến sĩ công an của chúng ta cực giỏi. Các anh quá xuất sắc, rất đáng được hoan nghênh”.

Bạn đọc Trung thì cho rằng “Với công an Việt Nam, bọn tội phạm không bao giờ thoát được. Chúng phải bị trừng trị là mong muốn của người dân”.

Bạn đọc Min Min gửi gắm: “Tôi đã thở phào vì kẻ ác đã sa lưới. Cám ơn các anh công an Bình Dương đã tích cực phá án. Thực tế cho thấy Bình Dương là địa bàn phức tạp, dân nhập cư đông, thời gian qua án mạng rùng rợn xảy ra nhiều, có lẽ Bình Dương phức tạp chỉ thua TP.HCM một chút. Rất mong lãnh đạo ngành công an siết chặt quản lý các nhóm dân nhập cư”.

“Mong pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh, làm gương răn đe để những người có hành vi manh động biết dừng tay, cho đất nước bình yên. Xin chúc các anh công an mạnh khỏe và công tác tốt, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình” - là mong muốn của bạn đọc Phong.



Những bài báo thu hút nhiều nhất sự quan tâm của bạn đọc trong tuần qua.

Phải làm rõ ai đứng đằng sau cò “làm luật”

Trong tuần qua, loạt bài điều tra ““Làm luật” cho xe tải đi vào giờ cấm ở TP.HCM” do nhóm PV Pháp Luật TP.HCM thực hiện đã nhận rất nhiều ý kiến bức xúc từ bạn đọc trước tình trạng một số CSGT dung túng và câu kết với cò dẫn dắt xe tải vi phạm giao thông để thu lợi bất chính.

Sau nhiều tháng đeo bám, PV Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện các đường dây cò dắt xe bắt tay với CSGT “làm luật” cho các xe tải chạy vào giờ cấm trên các tuyến đường huyết mạch ở TP.HCM (tuyến đường Võ Văn Kiệt).

“Vụ này không thể nào gọi là tham nhũng vặt. Đề nghị các cấp lãnh đạo nên cách chức những CSGT liên quan và giao cho cơ quan điều tra, xử lý. Có như thế mới giữ kỷ cương, uy tín của ngành và của những CSGT trong sạch” - bạn đọc Thanh Tùng bày tỏ.

Bạn đọc Dương Tuấn Minh cùng quan điểm: “Không lẽ cò có quyền lực để điều hành cán bộ thực thi công vụ? Không đâu, quyền lực đó là đồng tiền. Cần làm rõ xem có phải chính một số CSGT đã trực tiếp chỉ đạo phá vỡ quy định của pháp luật để bỏ những đồng tiền vi phạm vào túi riêng”.

Lao động chân tay cần được nghỉ ngơi sớm

Bài viết “Nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất tăng tuổi hưu” nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của bạn đọc trước đề xuất việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động.

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã cho công bố dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung được điều chỉnh. Điều đáng quan tâm là việc Bộ LĐ-TB&XH đã đưa ra phương án tăng tuổi nghỉ hưu mà theo đó tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ là 62 và của lao động nữ là 60. Có hai luồng ý kiến đồng ý và không đồng ý việc tăng tuổi hưu.

Bạn đọc Nguyễn Nam cho rằng không nên kéo dài tuổi nghỉ hưu. Những người lao động chân tay chiếm đa số, họ cần được nghỉ ngơi vào tuổi 60. Đừng vì một số ít người muốn được tại chức lâu năm hơn mà để ảnh hưởng nhiều người.

“Chỉ có những lao động gián tiếp ngồi văn phòng máy lạnh mới thích tăng tuổi hưu mà thôi, còn lao động phổ thông kể cả giáo viên, công nhân nhà máy thì nghe nói là hoảng rồi” - bạn đọc Văn Thành viết.

Bạn đọc Hương Giang góp ý rằng đây là những chính sách ảnh hưởng đến hàng chục triệu người lao động, cần có nghiên cứu khoa học khi thực tế có đến hàng ngàn sinh viên ra trường đang không có việc làm, những lao động già thì làm không nổi.