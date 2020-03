Chống dịch COVID-19: mỗi người phải vì mọi người

Đang cách ly tại nhà, lấy xe chạy ra ngoài Một số người dân ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM gọi điện thoại đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong khu vực có một người đang được cách ly tại nhà đã đi ra ngoài đường khiến họ lo lắng. Theo bà N., một người dân sinh sống tại khu phố 18, phường Bình Trị Đông A, trong xóm có một cô tên H., mấy ngày trước cô này đang cách ly vì có tiếp xúc với người nghi lây nhiễm dịch COVID-19. Việc cô H. ra ngoài khiến một số người hàng xóm cảm thấy bất an vì lo lắng nếu chẳng may kết quả của cô dương tính thì những người tiếp xúc gần rất có nguy cơ lây nhiễm. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thiện Hiền, tổ trưởng tổ 201, khu phố 18, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, cho biết: Người đang được cách ly tại nhà là một nhân viên làm việc tại một khách sạn ở quận 1 có tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19. Tối 10-3, tôi nghe có người báo là người đang được cách ly đi ra ngoài. Ngay sau đó, tôi đã đến làm việc với cô gái và yêu cầu cô phải thực hiện nghiêm quy định về cách ly. Đồng thời, công an khu vực, phường cũng đã đến nhắc nhở. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong thời gian cách ly ở nhà, nơi lưu trú, người được cách ly phải chấp hành một số yêu cầu. Trong đó có yêu cầu người được cách ly phải không đi ra ngoài trong suốt thời gian cách ly tại nhà. Nếu vi phạm, người cách ly bắt buộc phải vào khu cách ly tập trung. VÕ HÀ