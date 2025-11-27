Bản tin tối 27-11: Khả năng bão số 15 hướng vào đâu?; Tòa tuyên tử hình vụ đầu độc người thân bằng xyanua 27/11/2025 20:00

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định trong 24 giờ tới, bão số 15 có khả năng đổi hướng đi lệch về phía nam (hướng Tây Tây Nam) với tốc độ chậm hơn, khoảng 5-10km/h, cường độ ít có khả năng thay đổi.

Ông Lâm cho biết bão đang ở khoảng vĩ tuyến 13 độ bắc (ngang với tỉnh Phú Yên cũ). Mặc dù có một số lo ngại về khả năng bão đi xuống các tỉnh Nam Bộ, nhưng giới chuyên gia đánh giá khả năng này rất thấp. "Khả năng cao hơn bão sẽ ngóc lên phía Bắc, hướng vào miền Trung" - ông Lâm nhấn mạnh. Bão chỉ đi lệch xuống phía Nam trong trường hợp áp cao cận nhiệt đới (nhân tố chi phối đường đi của bão) lấn mạnh vào sâu bên trong.