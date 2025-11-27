Người dân Phú Yên chật vật dựng lại cuộc sống sau trận lũ lịch sử 27/11/2025 10:50

(PLO)- Sau trận lũ lịch sử, nhiều người dân Phú Yên cũ trắng tay khi nhà cửa và tài sản bị cuốn sạch. Giữa những khoảng trống hoang tàn, họ chật vật dựng lại cuộc sống, bắt đầu mọi thứ từ con số 0.

Trận lũ lịch sử trút bao đau thương lên vùng quê nghèo ven sông Ba, sông Kỳ Lộ (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) khiến hàng chục người chết, hàng trăm ngôi nhà đổ sập và hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Họ loay hoay, bắt đầu lại từ số 0.

Sau trận lũ lịch sử, hàng trăm chuyến xe chở hàng từ thiện nối đuôi về xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh… (Phú Yên cũ) gieo hạt mầm yêu thương trên mảnh đất vừa trải qua đau khổ. Người dân bám theo các chuyến xe hàng từ thiện, mong tìm được thứ gì cần thiết để gầy dựng lại cuộc sống.