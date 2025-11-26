Sau cơn lũ lịch sử, người dân bắt đầu lại từ con số 0
(PLO)- Sau cơn lũ lịch sử, nhiều ngôi nhà ở Phú Yên cũ đã bị sập hoàn toàn, người dân không biết bắt đầu lại từ đâu.
Sau chuỗi ngày kinh hoàng khi đối mặt với trận lũ lịch sử, nhiều người dân ở Đắk Lắk trở về nhà, nhìn thấy nhà cửa đổ sập, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Chẳng mấy chốc, nhiều người trở về tay trắng sau nhiều năm cật lực làm việc. Với họ, cuộc sống lúc này đang bị bủa vây bởi vô vàn khó khăn, thách thức.