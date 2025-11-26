Sau cơn lũ lịch sử, người dân bắt đầu lại từ con số 0 26/11/2025 17:32

(PLO)- Sau cơn lũ lịch sử, nhiều ngôi nhà ở Phú Yên cũ đã bị sập hoàn toàn, người dân không biết bắt đầu lại từ đâu.

Sau chuỗi ngày kinh hoàng khi đối mặt với trận lũ lịch sử, nhiều người dân ở Đắk Lắk trở về nhà, nhìn thấy nhà cửa đổ sập, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Chẳng mấy chốc, nhiều người trở về tay trắng sau nhiều năm cật lực làm việc. Với họ, cuộc sống lúc này đang bị bủa vây bởi vô vàn khó khăn, thách thức.

Video: Mái nhà trôi theo cơn lũ lịch sử.

Tại xã Đồng Xuân, trong lũ, toàn bộ thôn trong xã bị ngập sâu. Cao điểm, có nơi ngập hơn 8 mét, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Lũ lụt đã khiến 7 căn nhà bị sập hoàn toàn, 18 căn bị sập từ 50 đến 70%.

Căn nhà của ông Võ Văn Luận (44 tuổi, thôn Tân Vinh) bị sập hoàn toàn vào ngày 20-11, khi trận lũ dữ hoành hành ở Đồng Xuân. Trước đó, vợ con ông Luận đã được sơ tán. Riêng ông ở lại giữ 2 con bò. Thấy nước lên quá cao, ông mở dây thả bò đi rồi leo lên ngọn cây me tránh lũ.

Căn nhà ông Luận sập hoàn toàn.

Ngồi trên ngọn cây, ông Luận bất lực nhìn dòng nước lũ xoáy mạnh vào căn nhà nhỏ của mình. Chỉ một thời gian ngắn, nước lũ đã cuốn sập căn nhà của ông.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đại diện bạn đọc trao hỗ trợ cho ông Luận.

Ông Nguyễn Hùng Ca (44 tuổi) gần như mất sạch tài sản khi căn nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở.

Đất đá từ trên cao đổ xuống đã vùi lấp căn nhà và nhiều tài sản giá trị. Các xe máy bị dồn thành một đống, hư hỏng.

Gia đình ông Ca dựng tạm chòi tôn cạnh căn nhà vừa đổ sập để sống đỡ qua ngày.

Căn nhà ông Nguyễn Thanh Quang cũng bị sập hoàn toàn do nước lũ dâng cao.

Căn nhà của bà Trần Thị Hương (77 tuổi, thôn Long Châu) bị nước lũ dâng qua nóc, cuốn bay toàn bộ mái ngói. Sau lũ, căn nhà còn trơ trọi mấy bức tường, tài sản trong nhà bị cuốn đi hết.

Bà Hương đã già, bị tai biến nằm liệt giường nhiều năm qua. Bà ở cùng người con trai 50 tuổi bị bệnh tâm thần. Sau lũ dữ, cuộc sống của bà vô vàn khó khăn.