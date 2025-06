Bản tin trưa 12-6: Phá đường dây lừa người Việt sang Campuchia; Phát hiện cơ sở bán cà phê trộn bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc 12/06/2025 12:00

Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (29 tuổi), Nguyễn Ái Vi (24 tuổi) - cùng ngụ ở tỉnh An Giang và Nguyễn Thị Kiều Trang (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện một đường dây lừa người Việt sang Campuchia làm việc với mức lương cao, nhưng thực chất là bán họ cho các công ty do người Trung Quốc điều hành để trục lợi.

Khi xác định có hai phụ nữ ngụ Tây Ninh sắp bị bán qua biên giới tại huyện An Phú (An Giang), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang kịp thời tổ chức giải cứu và bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây.