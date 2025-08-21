Bản tin trưa 21-8: Bệnh viện thiếu thuốc, người dân phải mua ngoài; Người dân khốn khổ bên Quốc lộ 14E 21/08/2025 12:16

(PLO)- Bác sĩ lãnh 8 năm tù vì cấp khống 54 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 3 cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát; Đã bắt được phạm nhân đang thụ án 12 năm tù trốn khỏi trại giam; Bệnh viện vẫn thiếu thuốc, buộc người dân phải mua ngoài; Người dân khốn khổ bên Quốc lộ 14E…

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri TP.HCM có ý kiến gửi Bộ Y tế, tiếp tục phản ánh tình trạng một số bệnh viện thiếu thuốc, buộc người bệnh phải mua ngoài. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội có giải pháp khắc phục triệt để vấn đề này.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đã nhận được phản ánh từ một số địa phương và người dân về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT.