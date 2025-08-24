Bản tin trưa 24-8: Cập nhật diễn biến bão số 5; Công an Đồng Nai bắt giang hồ Tuấn 'trọc' 24/08/2025 12:00

(PLO)- Bản tin trưa 24-8: Bão số 5 giật cấp 15 đang cách Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 600 km; Công an Đồng Nai bắt giang hồ Tuấn 'trọc'; Vợ của Nguyễn Thái Luyện Alibaba dùng 80 triệu 'chạy' bệnh án tâm thần...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24-8, tâm bão số 5 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 660 km, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 25-8 tâm bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm. Sau khi vào đất liền, đến sáng 26-8, bão suy yếu dần trên khu vực Thượng Lào.

Trên biển, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 5-9 m, biển động dữ dội.

Người dân hạn chế ra đường trong thời điểm bão số 5 đổ bộ, đề phòng gió giật mạnh và ngập lụt sâu.