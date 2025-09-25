Bản tin trưa 25-9: Bão số 9 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh; cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm hầu tòa 25/09/2025 12:00

(PLO)- Trưa nay, bão số 9 đổ bộ Quảng Ninh; Kiểm tra dãy nhà trọ, phát hiện 5 người dương tính ma túy; cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm hầu tòa; Tài xế tử vong nghi do đột quỵ, xe bồn bị mất lái tông vào nhiều xe; Khởi tố thêm các bị can nguyên là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam…

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa cho biết sáng nay, 25-9, bão số 9 đã suy yếu chỉ còn cấp 8, giật cấp 10. Lúc 7 giờ, tâm bão ở khoảng 21,5°N; 108,9°E, trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của bão số 9, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 m. Một số tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ đã có mưa. Dự báo khoảng trưa nay, bão số 9 đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Bão số 9, tên quốc tế là Ragasa, đi vào Biển Đông đêm 22-9, là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại. Bão liên tục duy trì mức độ siêu bão cấp 16-17, giật trên cấp 17. Bão chỉ giảm cấp độ khi tiến gần đến bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu nhanh khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).