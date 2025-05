Bản tin trưa 31-5: PNJ phản hồi sau kết luận thanh tra; Truy bắt kẻ tấn công công an trọng thương 31/05/2025 12:00

(PLO)- Truy bắt kẻ dùng dao tấn công hai công an ở Gia Lai trọng thương; Bộ Tài chính cảnh báo về việc giả danh cơ quan này để lừa đảo; 2 thanh niên đi xe máy tử vong do va trúng dây điện đứt sau mưa; PNJ phản hồi sau kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước.

Liên quan tới kết quả thanh tra hoạt động kinh doanh vàng vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố, đại diện PNJ phản hồi ngày 30-5 cho biết: PNJ luôn cố gắng ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. Công ty cũng luôn đề cao tính minh bạch, luôn cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngày 31-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang huy động các lực lượng khẩn trương truy bắt người đàn ông dùng dao tấn công hai công an xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa. Cơ quan công an xác định người dùng dao tấn công hai công an là Huỳnh Thành Phúc (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Hai cán bộ Công an xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đuổi theo yêu cầu dừng xe kiểm tra, người đàn ông bất ngờ rút dao đâm trọng thương.