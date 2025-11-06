Bản tin trưa 6-11: Bão số 13 rất mạnh, Gia Lai yêu cầu khẩn cấp sơ tán người dân; 267 hộ bị thiệt hại nhà cửa, tài sản trong vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Sáng 6-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu huy động tối đa lực lượng để sơ tán người khỏi vùng nguy hiểm hoàn thành trước 10 giờ, trước khi bão số 13 đổ bộ.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, có thể gây gió mạnh cấp 12-14, sóng cao 7-9 m và mưa to 200-400 mm, có nơi trên 600 mm; sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để. Đồng thời, nguy cơ ngập sâu, sạt lở và lũ quét tại các vùng trũng, sườn núi rất lớn.
Nếu không triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng và rất khó khắc phục, do vậy không chủ quan, kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão – lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.