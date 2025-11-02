Bản tin trưa 2-11: Miền Trung có thể phải hứng tiếp cơn bão số 13; Đã tìm thấy bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng 02/11/2025 12:49

(PLO)- Biển Đông và miền Trung có thể phải hứng tiếp cơn bão số 13; Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng; Lũ cát đỏ tràn lấp Quốc lộ 1A, cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết ngập nặng; 2 tàu cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng trên vùng biển Vũng Tàu; TP.HCM: Công an khống chế người đàn ông cầm 3 con dao, tấn công hàng xóm rồi cố thủ…

Cục Khí tượng thuỷ văn cũng cho biết, hiện nay ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vị trí lúc 13 giờ ở vào khoảng 9,9N-138,4E. Theo số liệu dự báo hiện tại cho thấy đêm nay đến sáng 2-1 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 5-11 bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.

“Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa và có thể mạnh trên cấp 12. Khoảng ngày 7-11 bão di chuyển vào đất liền nước ta”, Cục Khí tượng thuỷ văn nhận định.