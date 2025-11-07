Bản tin trưa 7-11: Thông tin về thiệt hại do bão số 13 gây ra ở miền Trung; Cảnh báo mưa đá, dông, lốc, sét ở khu vực Nam Bộ 07/11/2025 12:43

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn để khắc phục hậu quả của bão số 13; Đắk Lắk: Bão số 13 làm 2 người chết, 12 nhà sập, hơn 300 nhà tốc mái; Cục Khí tượng thủy văn cảnh báo mưa đá, dông, lốc, sét ở Đồng Nai, Lâm Đồng; Bắt 2 người đánh tài xế xe công nghệ bất tỉnh chỉ vì lời nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi…

Sáng 7-11, tại Sở Chỉ huy Tiền phương (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp khẩn, nắm tình hình về thiệt hại và mức ảnh hưởng của bão số 13 đối với sáu tỉnh bão đi qua ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng cho biết đã báo cáo Chính phủ sớm về tình hình bão số 13 và có đề xuất sơ bộ hướng giải quyết, giải pháp cho hoạt động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.