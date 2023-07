Bản tin trưa 8-7: Sẽ sớm đưa ra xét xử các đối tượng trong vụ tấn công ở Đắk Lắk

(PLO)- Bản tin sáng 19-6: Lâm Đồng chỉ đạo khẩn kiểm tra an toàn các công trình sau vụ tai nạn 2 người tử vong; TP.HCM cam kết hoàn thành Vành đai 3 vào năm 2026; Xét xử 2 giáo viên liên quan vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Con gái NSƯT Vũ Linh: 'Ba bị nói xấu khi vừa mới mất khiến tôi rất buồn'...

(PLO)- Bản tin sáng 18-6: Giây phút người dân cùng công an vây bắt nhóm đối tượng tấn công ở Đắk Lắk; Đề nghị kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên; Kiểm sát viên ở Quảng Bình nói về vụ ‘chạy án’ 2,7 tỉ đồng...

(PLO)- Bản tin sáng 16-6: Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Người dân kể giây phút giáp mặt với nguy hiểm; Giám đốc Công an Hải Dương hé lộ yếu tố bắt thần tốc 2 tên cướp tiệm vàng; Nguyên bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến vi phạm nghiêm trọng liên quan FLC, AIC...

(PLO)- Bản tin tối 15-6: Giám đốc Công an Đắk Lắk: Truy bắt bằng được các đối tượng vụ tấn công ở 2 xã; Tạm đình chỉ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia; Xác minh chuyên viên Sở Nội vụ Hải Phòng lăng mạ cán bộ UBND phường; Công an Hà Nam thông tin thiếu tá CSGT bị xe đầu kéo đâm tử vong...

(PLO)- Bản tin trưa 14-6: Thêm một đối tượng trong vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk ra đầu thú; 3 người ở Hà Tĩnh bị phạt vì đăng tải, bình luận bịa đặt vụ việc ở Đắk Lắk; TAND tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí sau khi tuyên án cô Dung 15 tháng tù...

13/06/2023 12:05

(PLO)- Bản tin trưa 13-6: 2 ngày truy bắt các đối tượng vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk; Toàn bộ 10 người Việt bỏ trốn khỏi sở cảnh sát Hàn Quốc đã bị bắt; Bộ Công an gửi Thư khen Công an Hải Dương phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng; Khởi tố thanh niên chặn đường, đập xe cấp cứu ở Trà Vinh...