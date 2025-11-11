Bão số 14 giật cấp 15 hướng về phía Đông đảo Đài Loan 11/11/2025 06:45

(PLO)- Cơn bão số 14 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông mạnh cấp 12, giật cấp 15 và có hướng di chuyển lên phía Bắc.

Lúc 04 giờ sáng 11-11, tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118–133 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 tiếp tục mạnh và dịch chuyển lên phía Bắc Đông Bắc. Đến ngày 13-11, khi tiến gần vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 14 tiếp dịch chuyển lên phía Bắc Đông Bắc và khi tiến gần vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Cơn bão số 14 di chuyển về phía Đông Bắc rồi suy yếu, do đó đất liền Việt Nam không chịu tác động trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–9; vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 10–12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4–7 m, riêng gần tâm bão 7–9 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.